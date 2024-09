POSLEDNJI SNIMAK BORE, SVE VREME ON SA NJIM: Roker nikada nije zaboravio svoj prvi nastup: Prodali smo sedam karata

Bora Đorđević preminuo je juče u Sloveniji gde se borio sa opakom bolešću, a njegovo telo danas će stići u Čačak, dok je sahrana organizovana za subotu u pomenutom mestu, što je bila i njegova poslednja želja.

Bora je bio i ostaće legenda muzičke scene, a njegov odlazak potreso je sve. Mnogo javnih ličnosti, saradnika i prijatelja Bore su izrazile duboko žaljenje povodom njegove smrti, a sada se pojavio njegov poslednji snimak sa specijalnog uključenja za KUD "Dule Milosavljević", povodom proslave devedeset godina društva.

Legenda muzike, u ovom intervjuu prisetio se svog prvog nastupa u karijeri, a sve vreme uz njega bio je njegov pas.

- Naravno da se sećam. I igrališta i sale, ko se ne bi setio taj nije iz Čačka. Tamo sam gledao Srećka Jarića, ćaleta od ovog Marka Jarića. Mnogo sam mator. Na tom istorijskom mestu održao sam sa bendom prvu igranku u životu. Mi smo se skupili, angažovali lokalnog slikara, da napravi plakat. To je bila jedna bela velika rolna, on je napisao "Čačanski plemići" on je to nalepio na onu ogradu od gradilišta budućeg Doma kulture. "Žele" je kultno mesto. Tamo su svirali i Bela Višnja i Crne Mambe, Zvečarke i Dečaci s morave, pa probali smo i mi. Strašno smo vežbali, bili smo puni entuzijazma, ljubavi prema rokenrolu, to je bilo srećnije vreme i prodali smo sedam karata. Angažovali smo i Karla Sakija, lik iz Dubrovnika koji je u tom momentu bio u Čačku u to vreme - rekao je Bora u intervjuu.

Podsetimo, Boru Đorđevića, frontmena "Riblje čorbe" mnogi su poznavali, ali niko kao doktor Prle Savić, Čačanin sa kojim je Bora odrastao, napravio prvi bend, radovao se i tugovao. Smrt najboljeg prijatelja Savića je jutros zatekla u čačanskoj bolnici gde inače radi kao lekar, patolog.

Skoro sedamdest godina dvojica Čačana jedan drugom su poveravali tajne, pričali o deci i porodici, smejali se i retko plakali. Obojica vedrog duha, uvereni da će mladost trajati večno, poslednjih meseci neprekidno bili na telefonskoj vezi Čačak - Ljubljana. Sve dok Borin telefon nije utihnuo.

- Jutros nisam dobro i dan mi nije dobar. Ma koliko da sam znao kakav će biti konačan ishod njegovog stanja, nekako sam se potajno nadao da će se izvući, verovao sam - priča gotovo kroz suze čačanski lekar, koji je ponajbolje bio upućen u Borinu bolest sa kojom se lavovski borio.

- Znajući koliko je neizmerna njegova vezanost za Čačak, zato smo mu i ponudili da dođe u rodni grad. Bora je Čačak voleo čini mi se više od sebe. Da poslednje dane provede kraj Morave, nije stigao. Čak je i njegova sadašnja supruga Dubravka, koja je divna žena, često inicirala njegove dolaske u Čačak. Čini mi se da je on rodni grad i sve nas sa kojima je odrastao doživlljavao iz pesničke perspektive. Kao večitu neostvarenu želju, od koje nikada nije odustao - priča dr Savić, koji dodaje da Bora i Čačak imaju jednu zajedničku crtu, "buntovni i nepredvidivi, dok im ne nađeš žicu".

Proslavljeni muzičar i čačanski patolog su zajedno proveli detinjstvo i ranu mladost, zajedno išli u Gimnaziju. Upravo ti gimnazijski dani i mladalački nestašluci su doprineli da Bora s porodicom napusti rodni grad. Doktor Savić je naravno bio deo i te priče.

- Želeli smo da kupimo instrumente, pa smo do njih došli na jedan neprimeren način, ne bih sada o tome. U to vreme je to bio skandal u malom gradu, obojica smo kažnjeni, grešku smo ispravili, ali su Borini odlučili da se odsele iz grada. I pored toga, ostali smo nerazdvojni čitav život - kazao je Borin prijatelj, za koga mnogi Čačani znaju da mu se našao onda kad niko nije.

Rok zvezdu je svih ovih godina pratio turbulentan tempo života. Gde god je odlazio pronosio je glas o Čačku, gradu koji mu nikada nije oprostio dečji nestašluk.

- Čačani obično drugima ne praštaju ono što sebi odavno jesu. Moj Bora je ovaj grad voleo više od svega, nikome od nas nije bilo jasno zašto. Sada mi je srce na mestu kada znam da će ovde biti sahranjen, jer znam da je to želeo. Jednom smo se uz dobro pivo zajedno smejali kada smo čitali vest da su sa groba Džima Morisona u Parizu fanovi stalno krali zemlju i odnosili sa groba, pa su tamošnje vlasti grob morali da betoniraju. Rekao sam mu, tako će i tebi i ti su zvezda, a on se beskrajno na to smejao - kaže naš sagovornik.

Svaki Borin dolazak u Čačak ili Srbiju, prijatelji su koristili da se sretnu, porazgovaraju, bratski zagrle. Međutim svoj poslednji dogovoreni susret nisu uspeli da realizuju.

- Bora je nedavno prodao stan u Beogradu i kupio kući na Avali. Dogovarili smo se da se okupimo u njegovom novom domu, ali se to zbog njegove bolesti nije ostvarilo. Kupio je kuću u kojoj je stigao da bude svega tri dana - priča prijatelj rok legende, koji je i sam muzičar, roker s Morave.

