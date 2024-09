UROŠ STANIĆ BANKROTIRAO! Ostavio ga dečko iz Beča, učesnik Elite ostao bez prebijene pare, evo ko mu je pomogao da preživi mesec

Učesnik rijalitija Uroš Stanić progovorio je o njegovoj ljubavnoj romansi sa Slobom Josipovićem, te istakao da ga je dečko iz Beča ostavio zbog zadrugara.

foto: Petar Aleksić

- Mene je moj dečko iz Beča ostavio zbog Slobe. Ja njega stvarno volim, on je meni pomogao jer sam ostao bez novca i donirao mi je 7000 dinara, to mu nikada neću zaboraviti. Ja sam svestan svega i zaista mu ništa ne zameram, njega stvarni volim na poseban način.

foto: Printscreen

Napadnut u centru Beograda

Podsetimo, bivši rijaliti učesnik, Uroš Stanić, pre nekoliko dana je zadobio podvrede kada je napadnut u centru Beograda.

Uroš Stanić tvrdi da ga je u prodavnici napao muškarac prilikom čega je zadobio povrede vrata.

- Ušao sam u prodavnicu jer trafike nisu radile. Meni nepoznat momak mi se obratio rečima: "Kuda ide ovaj svet? Pe***čino". Tada me je to lice udarilo svojom desnom rukom u donji deo vrata i izašao iz prodavnice. Kad sam izašao, rekao sam mu da ću pozvati policiju ako nastavi da me maltretira. Krenuo je da me udari, a ja sam utrčao u prodavnicu! Od opisa za to lice mogu da izjavim da je visok oko 180 cm, nosio je šorts bele boje, belu majicu, kraću bradu, oko 30 godina - rekao je Uroš u policiji, prenosi "Pink".

Kurir.rs/Pink.rs

