"ZVALI SU ME KLEMPAVA I GOVORILI DA SAM DASKA" Katarina Grujić prošla kroz agoniju zbog vršnjaka: Bila sam ravna...

Katarina Grujić uvek je otvoreno isticala da je imala veliku podršku roditelja od svog najranijeg detinjstva, i da je od njih imala raširene ruke i razumevanje za sve ono što je želela. Ipak, među vršnjacima joj nije bilo lako.

Pevačica se sada prisetila detinjstva i otkrila koje su joj nadimke davali vršnjaci.

- Zvali su me klempava, a drugi nadimak mi je bio daska. Bila sam ravna kao daska, ali više nisam - rekla je pevačica u Amidžiju i nasmejala sve u studiju.

"Otac me je podržao da sa 20 uradim grudi"

- Svima je bilo čudno, ali moj otac je bio prvi uz mene kada sam mu rekla svoju želju: "Ja želim da stavim grudi i to je to". Mene je otac podržao, mama sa kojom sam inače uvek bila bliža nekako jer ja sam žena, ona je na to reagovala drugačije, ma kakvi, ma ni da čuje. Tata je rekao: "Zašto? Želi? Zašto neko da ima kompleks do kraja života, to je moje dete, ja neću da se ona zatvara u sobu da razmišlja, da neće da izađe na ulicu, da je zezaju njeni vršnjaci. Neću da moje dete proživljava traume, neću da ima problema, ako želi nek ide" - govorila je pevačica i dodala:

- Sa dvadeset godina sam uradila grudi, ja o tome otvoreno pričam i ne vidim ništa loše u tome. Znam koliko je teško i u pubertetu i posle i sa 20 godina nije lako, pa ni sa 25, 30, 40 godina nije lako kada te neko kritikuje, kada ti se meša u život, a taj neko nema pravo da ti se meša. Uvek otvoreno pričam o tome, ako nekome nešto smeta, pa zašto da ne uradi, zašto da ne promeni to nešto na sebi. Zato je to estetska hirurgija, pa zato smo u 21 veku - rekla je ona svojevremeno za medije.

