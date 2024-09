LEGENDARNA PESMA IZ 2000-tih JE BIOGRAFSKA Natalija i Sani otkrili kako je nastao vanvremenski hit: Bili smo na granici razvoda...

Dens grupa Trik FX obeležila je početak dvehiljaditih sa svojim pesmama, a grupu čine Sani Ibraimov i njegova supruga Natalija.

foto: Dragan Kadić

Sada već proslavljeni par je karijeru započeo u grupu Đogani, pa je samim tim i njihova ljubav nailazila na mnoge izazove dok im je karijera rasla.

Sve te poteškoće, ispričali su kod voditelja Ivana Gajića u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Par je komentarisao spot i pesmu "Spasi me" koja traje već 24 godine:

- Pesma je iz 2000. godine, ali sada kao da je izašla juče, ti klinci koji nisu bili ni planirani u tom momentu, sada je slušaju. Pesma je autobiografska, jeste stvarna i napisao je Milan Bojanić iz grupe Tap 011, čovek koji je neverovatan talenat u ono vreme. Mnoge hitove je on napisao. Sve ovo, ceo ovaj tekst se dešavao upravo kod njega kod kuće. Nas dvoje smo se nešto posvađali, a on nas razdvajao. Smirivao nas, a posle kada nas pozvao da pita da li je dobar tekst, odnosno da li ide u dobrom pravcu, a ja sam onako čučnula i počela da plačem i rekla da ništa ne menja, da je savršena. Sani je bio onako bezobrazan, to je bila sedma godina braka.

foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

Podsetimo, Natalija i Sani su jednom prilikom otkrili koliko je početak karijere bio težak.

- Kada smo osnovali našu plesnu grupu bile su devedesete, bilo je jako teško vreme i naravno, gazde nisu imale dovoljno novca, koliko smo mi tražili. I onda smo igrali za šećer i brašno" - govorila je pevačica, na šta se njen suprug nadovezao:

- To bih i sad i uradio, da se razumemo. Pogotovo kad je bila kriza sa koronom. Rado bih ja otišao da pevam za brašno i šećer.