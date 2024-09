NA FARMU SE VRAĆA NAJVEĆA RIJALITI ZVEZDA OD PRE 10 GODINA! Snimila i pesmu u kojoj peva o prskanju, a sada progovorila o honoraru

Sandra Valterović je na konferenciji povodom osme sezone „Farme“. Ona je istakla da je bolje da u rijalitiju učestvuju poznate ličnosti i govorila o mogućoj potrošnji honorara na svoju karijeru.

Nakon što je najavljena osma sezona „Farme“, Željko Mitrović održao je konferenciju za novinare.

Sandra je u intervjuu za medije otkrila da li možemo da očekujemo njeno prisustvo u novoj sezoni, koja će biti u duhu srednjovekovnog života, kao i razloge zbog kojih smatra da je bolje da učestvuju VIP ljudi. Takođe, Sandra je govorila o tome kako bi potrošila honorar ako bi se slučajno našla u novoj sezoni.

Nakon što je odgovorila na pitanje kako se oseća, Sandra je otkrila da li će ući u novu sezonu "Farme".

foto: Damir Dervišagić

„Pravo da vam kažem, odlično sam, s obzirom na to da sam bila nešto bolešljiva. Ne bih da otkrivam sve detalje, ne znam da li svi ovi ljudi ulaze i ne bih da pričam u njihovo ime. Što se mene tiče, ne verujem da ću ući ove godine na Farmu, ali sam došla da podržim projekat, jer mi je Farma veoma draga. Bila sam na Farmi dva puta i imam lepo iskustvo, ali sam u međuvremenu sazrela. Ne smatram da se ne bih uklopila, posebno sada, ali sam prerasla taj format. Ali nikad ne reci nikad. Ne bih volela da sada poreknem, pa da me vidite za tri meseca na Farmi. Mislim da bi to moralo da bude baš, baš dobar honorar.“

