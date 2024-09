"JEDNA MI JE PODARILA ŽIVOT, DRUGA MU DALA .." Pogledajte koliko majka Bogdana Srejovića izgleda: Mnogi su ostali iznenađeni FOTO

Jovana Ljubisavljević i Bogdan Srejović danas su izgovorili sudbonosno "Da" u prestižnom restoranu u Beogradu.

Bogdan Srejović sa Jovanom čeka dete, a iz prethodnog braka ima ćerku Iskru, za koju je jako vezan, a dobio ju je sa Zoranom Tasovac, sadašnjom devojkom pevača Saše Kovačevića, a Jovana se sa njom savršeno dobro slaže.

foto: Printscreen

Naime, Bogdan je jednom prilikom pokazao i svoju majku i mnogi su ostavli iznenađeni koliko dobro izgleda Jovanina svekrva.

foto: Printscreen Instagram

"Jedna mi je podarila život, druga mu je dala smisao" - napisao je Bogdan u opisu slike na kojoj su njegova ćerka Iskra i majka i time stavio do znanja koliko je vezan za porodicu, a njegovoj majci upućeni su brojni komplimenti za odmerenost, eleganciju i mladolikost koje je očigledno nasledio od nje.

"Flertovala je sa Bogdanom dok smo bili u vezi"

Podsetimo, kako tvrdi Stefan Karić razlog njihovog raskida je Jovanin flert i to sa Bogdanom. Naime, misica je sa Bogdanom flertovala još tokom njihove veze, što je i bio razlog njihovog raskida.

foto: Kurir televizija

- Naš raskid je bio upravo zbog toga što je jedno veče flertovala sa Bogdanom Srejovićem. To je bio okidač. Bilo je tu i ranije nekih naših nesuglasica, kao u svakoj vezi, ali to veče sam video sve, pokupio sam se otišao i nisam joj se više javio. Tu je bio kraj. Mogu da se pravim da nešto ne vidim, ali jednostavno eto, na kraju se ispostavilo da je Karić u pravu - istakao je Stefan, navodeći da ni on nije bio "cvećka".

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:22 Bogdan i Misica stigli na venčanje 2