ISPLIVALA PORODIČNA SLIKA: Ovo su roditelji Jovane Ljubisavljević, ovako su nekada svi zajedno uživali u bogatstvu Karića

Jovana Ljubisavljević, koja se udala za Bogdana Srejovića sa kojim je već duže vreme u vezi i sa kojim čeka dete, bila je u vezi sa Stefanom Karićem, od kojeg se nije razdvajala nakon izlaska iz "Zadruge 4".

Naime, Stefan Karić je pre nekoliko godina odlučio da bez svoje lepše polovine uđe u "Zadrugu 5" i tamo provede 10 meseci, a za sve to vreme, Jovana je ostala da ga čeka u vili njegovog oca na Zvezdari.

Jovana je za to vreme redovno na svom profilu na Instagramu pružala Stefanu neizmernu podršku. Osim toga, delila je i detalje iz privatnog života, pa je tako jednom prilikom objavila fotku na kojoj pozira sa Stefanovim ocem Osmanom i maćehom Kristinom, a tu su bili i njeni roditelji, majka Alekandra i otac Saša Golub.

Ona je tada stala u sredinu kao prava domaćica i nije skidala osmah sa lica dok je pozirala sa svojim najbližima, a iza njih mogao se primetiti raskoš i sjaj luksuzne Karićeve vile. Sličnu fotku podelio je tada i Osman Karić na svom storiju.

Podsetimo, razlog njihovog raskida je Jovanin flert i to sa Bogdanom. Naime, misica je sa Bogdanom flertovala još tokom njihove veze, što je i bio razlog njihovog raskida.

- Naš raskid je bio upravo zbog toga što je jedno veče flertovala sa Bogdanom Srejovićem. To je bio okidač. Bilo je tu i ranije nekih naših nesuglasica, kao u svakoj vezi, ali to veče sam video sve, pokupio sam se otišao i nisam joj se više javio. Tu je bio kraj. Mogu da se pravim da nešto ne vidim, ali jednostavno eto, na kraju se ispostavilo da je Karić u pravu - istakao je Stefan, navodeći da ni on nije bio "cvećka".

- Ja sam radio svašta, nikad nisam bio cvećka. Verovatno sam je time i povređivao - naveo je on.

