OVAKO JE NASTAO ČUVENI OMOT RIBLJE ČORBE KOJI JE NAPRAVIO REVOLUCIJU: Celi album je bio refleksija tadašnjeg društva

Jedan od ključnih trenutaka u karijeri Riblje čorbe, ali i u istoriji domaće muzike, svakako je album “Mrtva priroda”, koji je svetlost dana ugledao 1981. godine. Ova ploča je postavila visoke standarde u jugoslovenskom rokenrolu na više nivoa: po kvalitetu pesama, u produkcijskom smislu, ali i sa neprevaziđenim omotom Jugoslava Vlahovića.

Treći studijski album Riblje čorbe nastao je u vremenu kada je bend bio na vrhuncu kreativne snage. Prethodni albumi, “Kost u grlu” i “Pokvarena mašta i prljave strasti”, već su učvrstili poziciju benda kao vodećeg glasa rokenrola, a “Mrtva priroda” je potvrdila da se „Čorba“ nije zaustavila samo na tome. Sa frontmenom Borom Đorđevićem kao autorom tekstova, album je bio refleksija onoga što se dešavalo u tadašnjem društvu – političke i socijalne promene, nezadovoljstvo omladine, ali i neizbežan sukob sa autoritetima.

Naslov albuma simbolično je prikazivao tadašnju atmosferu, aludirajući na stagnaciju i pesimizam, što je često bilo predmet Borinih oštrih kritika. Bora, poznat po svom beskompromisnom stavu i direktnim tekstovima, nije oklevao da se dotakne političkih i društvenih tema koje su mnogi izbegavali.

Po prvi put, na albumu Riblje čorbe našla se pesma koju je u potpunosti napisao gitarista Momčilo Bajagić, „Ja sam se ložio na tebe“. Ipak, frontmen Bora Đorđević ostao je glavni autor benda. Album je producirao Džon Mekoj, tadašnji basista “Jan Gilan benda”. U svojoj knjizi iz 2011. godine, “Šta je pesnik hteo da kaže”, Đorđević se priseća kako je bend odlučio da angažuje Mekoja:

„Izvršni direktor PGP-RTB-a Stanko Terzić znao je da ima koku koja nosi zlatna jaja u svojim rukama, pa je izdavačka kuća platila naše putovanje u London kako bismo našli producenta, kao i studio za snimanje… Čim smo sleteli na “Hitrou”, kupili smo primerke dva najvažnija muzička magazina na svetu – “New Musical Express” i “Melody Maker”. Pogledali smo top-liste. Oba magazina su imala najnoviji album Gilana na vrhu. ‘Izdala ga je “Virgin Records”, producent je Džon Mekoj’. ‘To je naš producent’, odlučili smo.”

“Čorba” je uspela da spoji sirovu energiju sa elementima hard roka, stvarajući pesme koje su bile i teške i melodične, te lako prihvaćene od publike. Od uvodne pesme “Volim, volim, volim žene” koja pleni neobuzdanom energijom, do himničnih “Ja sam se ložio na tebe” i “Na zapadu ništa novo, na albumu se nalazi niz hitova koji su postali neizostavni deo koncertnog repertoara benda.

Omot Jugoslava Vlahovića napravio je revoluciju. Slika je jednostavna: na crnoj pozadini iz jajeta je izranjala glava kokoške sa otvorenim kljunom, kao da krešti ili traži hranu. Vlahović, koji je osmislio omote svih 25 albuma Riblje čorbe, što je kuriozitet po sebi, priseća se za Nova.rs kako je nastala čuvena fotografija.

– Ima ono: “da li je starije kokoška ili jaje”, meni je to vizuelno bilo zanimljivo. Neobičnost te scene, glava kokoške izlazi iz jajeta, a ne neki kljunić malog pileta. Ta neočekivanost je važna u grafičkom dizajnu, pa sam pomislio da će privući pažnju.

Poznati ilustrator i karikaturista dodaje da taj omot nije odjeknuo samo u našoj javnosti.

– Peca Popović mi je pričao da su na najvećem evropskom muzičkom sajmu „Midem“ u Kanu, posetioci dolazili na jugoslovenski štand, gde su se nalazile i ploče PGP-a i drugih, i pokazivali na taj omot koji je bio tu okačen. Na kraju je taj omot i ukraden što se tamo stvarno retko dešava – kaže Vlahović kroz smeh.

Godine 2015, omot albuma „Mrtva priroda“ rangirana je na 8. mestu liste 100 najboljih omota albuma jugoslovenskog roka, koju je objavio veb magazin „Balkanrock“.

“Sve je nekako na toj ploči bilo drugačije do tada, počev od veoma interesantnog omota, koji je osmislio Jugoslav Vlahović, do samog središta vinila. Na istoj nema estetske greške”, napisao je Miodrag Marković za sajt “Ravno do dna”.

Iako su mnogi Borine tekstove doživljavali kao previše kontroverzne, pa čak i opasne, popularnost benda nije opadala. Naprotiv, „Mrtva priroda“ je postao jedan od najprodavanijih albuma u istoriji jugoslovenske muzike, prodat je u 450.000 primeraka.

Turneja pod nazivom „Ko preživi – pričaće“ odnela je, zbog loše organizacije i slabog obezbeđenja, i jedan mladi ljudski život. Naime, na koncertu u Domu sportova u Zagrebu se pojavilo 15.000 ljudi, a pošto su samo dvoja vrata bila otvorena, u gužvi je pregažena 14-godišnja Zagrepčanka, koja je preminula od povreda.

Album je zauzeo 19. mesto na listi 100 najboljih jugoslovenskih rok i pop albuma u knjizi “YU 100: najbolji albumi jugoslovenske rok i pop muzike” iz 1998, a 2015. je proglašen za 22. na listi 100 najboljih jugoslovenskih albuma, koju je objavilo hrvatsko izdanje časopisa “Rolingstoun”.

