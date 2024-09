ANA DEMOLIRALA RALETOV STUDIO! Monitore bacala kroz prozor, lupala sve što joj padne pod ruku, a sve zbog jedne žene...

Ana Nikolić otkrila je svojim pratiocima na Instagramu da je stavila tačku na vezu s Goranom Ratkovićem Raletom i da njih dvoje više nikada ne mogu da budu ni prijatelji.

foto: Damir Dervišagić

Iako je u svom oglašavanju izjavila da je Rale kriv za raskid, kako Kurir saznaje od izvora bliskog pevačici, ta priča nije istinita. Kompozitor i pevačica bili su u vezi više od pet meseci. Njihov odnos pratile su razne turbulencije i skandali, a sve to se dešavalo zbog Anine ljubomore. Ona prosto nije mogla da podnese što njen dečko ima dosta kontakta s njenim koleginicama, pa je često pravila dramu, a poslednja u nizu koja je presudila da dođe do raskida desila se pre nekoliko dana.

foto: Printscreen Instagram

Jedna od mladih pevačica otišla je kod Raleta u studio kako bi čula neke kompozicije koje je on napravio, a u tom momentu se stvorila i Nikolićeva.

- Ana je otišla kod Raleta i znala je da će tamo biti ta neka nova pevačica. Rekla mi je i ko je, ali ja te nove ne znam. Međutim, ono što ju je iznerviralo i poteralo na dramu je to što je ta devojka bila u kratkoj haljini. Kako mi je i sama rekla, ako se sećate ono kad je Rasti grebala auto, isto to je i sada uradila, samo nije auto, već je Raletu polomila ekran od kompjutera, a jedan je bacila kroz prozor. Onda je lupala sve što joj je palo pod ruku, demolirala mu je studio. Ona je to meni ispričala na šaljiv način, a ja sam joj rekao da to nije šala i da preteruje. Znam i da je Rale na sve načine pokušavao da odnos sa Anom bude dobar, pa je na njene drame reagovao vrlo smireno - kaže izvor čije je ime poznato redakciji.

foto: Printscreen Instagram

Kako nam je dalje ispričao, u planu su bile i nove Anine pesme, od kojih verovatno nema ništa.

- Rale je uveliko pripremao i nove pesme za Anu, mnogo se dao tome i trudio, ali prosto s njom se ne može izaći na kraj. Ja jesam blizak s njom, pa je možda bez veze što ovako pričam, ali isto tako znam da je Rale bio dobar izbor za nju i žao mi je što se ovako završilo. Ali ko zna. To su Rale i Ana, sve je moguće - završio je priču naš sagovornik. Ni Ana ni Rale juče nisu odgovarali na naše pozive. Podsetimo, krajem decembra prošle godine kao bomba je odjeknula vest da je Ana napala Raleta ispred njegovog stana, kada je ga je zbog ljubomore čupala i grebala. Čitav haos dogodio se zbog njene koleginice Olje Bajrami, koja je bila u stanu kako bi snimila pesmu. Tada niko od njih nije bio raspoložen za izjave, a nakon što su se strasti smirile, Olja je za Kurir otkrila da joj je koleginica pretila silovanjem i šišanjem na ćelavo.

Bonus video:

