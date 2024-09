KARLEUŠINA ĆERKA OTVORILA DUŠU O BOLNIM DETALJIMA! Nika Tošić javno ispričala kakav problem je muči: Svaka osoba mi je to uradila

Nika Tošić, ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, krenula je početkom ove nedelje u prvi razred srednje škole.

Kako je postala veoma popularna na društvenoj mreži "TikTok", gde neretko sa pratiocima deli trenutke iz svog života, tako je i sada ispričala kako joj protiču prvi školski dani.

Nika je, naime, otkrila, da joj teško ide da se sprijatelji sa novim školskim drugarima.

- Novosti za srednju školu. Krenula sam u srednju školu i sad ću vam reći kakvo mi je iskustvo do sad bilo. Evo, nije mi se svidelo uopšte, odeljenje, kao razred je tako neprijatan. Hoću da se sprijateljim s nekim, i evo na primer, ja dodam: "Gde si pre išao u školu?" i oni mi kažu: "Nebitno gde". I, neprijatna tišina, ja još nešto da dodam, ako već nema ni ona drugarice, ajde da se sprijateljim. Ljudi ovde nisu socijalni - počela je Nika, pa nastavila:

- I, kako ću naći prijatelja? Znači, svaka osoba mi je to uradila. Hoću da se družim sa nekim, ali neću imati prijatelje. Mislim, imam prijatelje iz osnovne škole, sad smo u istom odeljenju, ali to se ne računa zato što su one drugarice iz osnovne škole. Kako ja da nađem drugarice u srednjoj školi ako će sve biti takve. Jako je neprijatno, jako, za sad. Znam, znam tek je počela škola, ali samo sam htela da kažem za sad kako mi je. Kao razred, odeljenje, neprijatno, jako neprijatno.

Ne hejtujem, ali sve je neprijatno

Nika je ispričala da se nada da će se stvari promeniti.

- Ovo je tek za sad, ima još vremena, ne hejtujem nikoga, ne hejtujem školu. Ovo je samo za sad, nadam se, ali jesu svi neprijatni, to mogu reći. Ako vidim da osoba nije zainteresovana, što bih ja nastavljala razgovor - zaključila je ona.

Jelenina ćerka je, inače, za prvi dan škole odabrala opuštenu, ali elegantnu kombinaciju. Ona je nosila letnje pantalone i majicu na kratke rukave, a kosu je uvila. Pažnju je privukla i njena torbica, koja je sada veoma popularna u svetu.

