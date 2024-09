OVAJ BIVŠI FUDBALER JE MUŽ VESNE VUKELIĆ VENDI! Uživaju u ljubavi i imaju ćerku, a evo zašto ga krije kao zmija noge (FOTO)

Vesna Vukelić Vendi muža Branimira Banjca krije kao zmija noge, a kako ona kaže, to radi kako bi zaštitila privatnost svoje porodice.

Branimir Banjac je bivši fudbaler OFK Beograda, a sa Vesnom je u braku od 2001. godine.

foto: Printscreen Paparaco lov

Vesna i Branimir imaju ćerku Nikoletu, a pevačica ih oboje ljubomorno čuva od očiju javnosti.

Iako Vendi nikada u javnosti ne govori o porodici, otkrila je gostujući u jednoj emisiji mali deo njihove intime.

- Mi smo totalno različiti, ne mislim to u smislu da smo na ratnoj nozi, već u pojmanju. Sve što je meni jako važno, on to nikada nije gušio kod mene - rekla je Vendi.

foto: Ata images

Otkrila je i zbog čega nikada javno ne priča o suprugu i ćerki.

- Krijem ga jer mi je neumesno da se priča o privatnom životu, ja ne pričam ni o mojoj ćerki. Evo pogledajte Čolu, on ne želi svoju ženu da eksponira. Intima nije za publiku. To je segment mene koji ne pripada javnosti - rekla je Vendi za "Hype".

foto: Printscreen Paparaco Lov

Vesnin suprug se nikada nije pokazivao u javnosti, pa su mnogi pokušavali da dođu do njegovog lika, a na Jutjub platformi isplivao je snimak i njegova fotografija.

kurir.rs/blic

Bonus video:

05:37 STARS EP 382