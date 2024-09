"OPERISALA SAM NOS SA 14 GODINA" Emina Jahović otkrila šta je sve promenila na sebi, a evo kako je nekada izgledala (FOTO)

Emina Jahović važi za jednu od najlepših i najelegantnijih žena u svojoj branši, a godinama unazad spekulisalo se šta je od estetskih intervencija radila na sebi.

Inače, Emina Jahović pričala je o operacijama jednom prilikom na svom Tviter nalogu.

- Kada smo već kod operacija, došlo je vreme da vam kažem i potvrdim iz prve ruke sve stvari vezane za isto, koje ne znate. U životu na sebi nisam radila nijednu plastičnu operaciju, sem operacije nosa koji sam prvi put slomila sa 14 godina. Sa 14 godina nisam mogla da se operišem, jer su se kosti lica još uvek razvijale, pa sam morala da sačekam. To sam učinila u 21. godini - napisala je Emina pre nekoliko godina na Tviteru i demantovala da je operisala usne.

- Moje usne su potpuno prirodne i pune - dodala je tada.

Da podsetimo, Emina Jahović je već duže vreme sama od kada se razvela od turske muzičke zvezde Mustafe Sandala sa kojim je provela deset godina.

Na pitanje vjeruje li da se suprotnosti privlače gostujući kod Goce Tržan, Emina je odgovorila:

- Odakle to da se suprotnosti privlače. Ja ne znam ko to priča. Kombinacija je ok, ali suprotnosti to ne ide - počela je priču pevačica.

- Mislim žena kao umetnik, slobodna duša i tako to, a muškarac radi u banci. Oni ne mogu. Oni nemaju vreme spavanja u isto vreme, bioritam im je drugačiji i onda je to stvarno veliko mučenje - kazala je Emina, ne razmišljajući da će se dosta njih u ovoj kombinaciji prepoznati i demantovati je.

