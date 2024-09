KAD JE MONAH NA OSTROGU VIDEO BORU IZUSTIO SAMO JEDNO: Kum rokera na komemoraciji otkrio dugogodišnju tajnu, evo kako je reagovao

Na komemoraciji Bori Đorđeviću u Čačku, govorio je njegov prijatelj i kum Miodrag Perunović. Jedan od najboljih sportista bivše Jugoslavije podelio je sa prepunom salom Kulturnog centra dirljive uspomene na osnivača Riblje Čorbe i mnoge rasplakao nesvakidašnjom anegdotom.

Miodrag Perunović foto: Kurir/D.Č

- Kada sam juče saznao da treba da se oprostim od Bore na komemoraciji, prvo sam se zapitao kako. Toliko toga imam o njemu reći i neće biti teško, a onda shvatim da je preteško naći prave reči za takvu ljudsku veličinu - započeo je sa knedlom u grlu pa nastavio:

- Upoznali smo se pre 40 godina. Posle par godina se dogovorili da se okumimo. Pođosmo na Ostrog da to uradimo. Tamo je bio monah Gligorije kad smo mu prišli, počeo je da recituje pesmu "Pogledaj dom svoj anđele". Pa mu reče: "Ti si poseban, tebe je Bog poslao ovom narodu". Bio je prijatno iznenađen i prijala mu je pohvala.

foto: Nebojša Mandić

Godinama su negovali iskreno prijateljstvo, a Bora je bio spreman da putuje celu noć da bi došao da vidi svog prijatelja.

- Da je kumstvo najače srodstvo svedočio mi je prethodnih godina. Bio je pristuan na mnogim mečevima, dajući podršku koja mi je značila. Kada sam boksovao u Minhenu za titulu šampiona. Zvoni telefon i pita me Bora koji mi je broj sobe. Došao je da me vidi, putovao je celu noć vozom. Bio sam duboko dirnut njegovim postupkom. To je Bora, kum prijatelj ljudina - rekao je.

Na kraju se obratio udovici Dubravki, ćerki Tamri i sinu Borisu, kao i mnogovbrojnim priajteljima.

Borina deca foto: Kurir, Damir Dervišagić

- Želeo bih da se obratim prodici. Ovo je veliki gubitak za vas posebno, kao i za članove benda, prijatelje i muzičku scenu. Bila je čast biti deo njegovog života.

Za kraj bih citirao Njegoša:

Blago onom ko dovjek živi, imao se rašta roditi, duša ti carevala kume - rekao je Perunović, a jecaj mu se oteo iz grla.

(Kurir.rs/I.M.)