"IZ SELA DONOSI GAJBE SA VOĆEM I POVRĆEM" Komšije razvezle jezik o Radi Manojlović! Tek šta su rekle o njenom dečku!

Pevačica Rada Manojlović već neko vreme je sa Vladimirom Rankovićem, a on se čak pojavljuje u njenom novom spotu “Nisam drogirana”. Rada je dugo krila da je u vezi sa Vladimirom, a onda su ih paparaci uslikali na aerodromu kada je on došao po nju.

foto: ATAImages

Od tada Rada i Vladimir se često pojavljuju zajedno, ali pokušavaju da intimu drže za sebe. Novinari su posetili kraj gde živi Rada, a komšije su otkrili detalje iz života atraktivne pevačice.

- Viđala sam da kod Rade dolazi neki istetovari mladić i to uglavnom uveče, ali nisam znala ko je. Mislila sam da je možda vozač ili član benda. Nisu se nikada grlili ili ljubili po ulazu. Međutim, kasnije sam saznala da joj je dečko. Rada je divna uvek vesela i nasmejana i svima se javi. Baš je ono devojka iz naroda. Nikada ne glumi neko ludilo- kaže jedna starija komšinica i dodaje:

- Tu živi sa sestrom. Ne razdvajaju se. A ovaj momak dođe. Vuče neke kese iz nabavke, ali uglavnom noću. Rada je noćni tip. Retko kada se ona budi rano. Nikada je nisam videla da izlazi iz stana pre 14, 15 časova. Mada i takav joj je posao. Najsmešnije mi je kada je vidim kako izlazi po hladnoći u onim oskudnim haljinicama. Kažem joj: “Rado prehladićeš se, ženo, čuvaj bubrege”.

foto: Printscreen YT

U obližnjem lokalu rekli su da je retko viđaju.

- Dođe nekada sa sestrom da popije domaću kafu. Nije baš često po kraju. Uglavnom uđe u onaj njen džip i to je to. Nosi uvek neke kese sa garderobom. Jednom se na ulici fotkala, pa je nagazila na haljinu i iscepala je. Morala je da ide do stana da je promeni. Uvek je vesela. Sa svima se ispriča. Retko je kada ljuta ili neraspoložena. Naučila je kroz posao da se ponaša sa svima lepo. Zato je i tražena- kaže jedan konobar.

foto: Paparaco lov

Komšije su nam otkrile da Radu često vide kako sa sestrom tegli gajbe sa voćem i povrćem.

- Bude preko nedelje odsutna po nekoliko dana. Osim što radi, vidimo da poseti i oca i donese sa sela gajbe sa voćem i povrćem. Onako u običnoj majici i farmerkama zavezanog repa iznese voće i povrće. Podeli se sa sestrom. Nema ništa bez domaćih prozvoda- kaže jedan stariji gospodin.

Kurir/Blic/Preneo: I.L.

Bonus video:

01:16 RADA MANOJLOVIĆ OTKRILA NOVE DETALJE O NOVOM DEČKU: Zgodan je, ali je pobegao! Mogu sad da prošetam i da zavedem njih 20