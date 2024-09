OVAKO JE NASTALA LEGENDARNA NUMERA "DVA DINARA DRUŽE" Vanja Camović ispričala situaciju koja je insprisala stihove ove pesme

Bora Đorđević je otpevao pesme koje će generacijama da se pamte, a jedna od najlepših i najpopularnijih jeste "Dva dinara druže".

U emisiji "Stars" voditeljka Vanja Camović je otkrila priču kako je ova pesma nastala.

- To je posebno zanimljiva priča, a o tome najviše govore očevici koji su pristutvovali toj situaciji u kafani "Šumatovac". On je tada bio u emotivnoj boli zbog jedne Maje, a ona je i sama govorila o tome. U suštini, sjurio je do toaleta kako ne bi plakao pred svima, a pred vratima je zatekao gospođu koja mu je rekla dva dinara druže, a on je rekao koliko košta da unutra plačem.

Legendarni roker i tekstopisac je preminuo u 72. godini u Ljubljani u Kliničko-bolničkom centru zbog jake upale pluća koja je pogoršanjem rezultirala smrt.

