KAŽU DA JE ON NOVI SINAN! Emir Brunčević se pojavio na Prijovićkinom koncertu u Nemačkoj, publika pala u trans! (FOTO+VIDEO)

Aleksandra Prijović održala je u subotu veče koncert u nemačkom gradu Frankfurtu u okviru svoje turneje "Od istoka do zapada". Njen specijalni gost na koncertu bio je sjajni pevač mlađe generacije Emir Brunčević, koji je zajedno sa Aleksandrom doveo atmosferu do usijanja. On je oduševio sve kada se pojavio na bini.

foto: Privatna arhiva

Zbog njegovog sjajnog i prodornog vokala, Emira često porede sa velikanima narodne muzike kao što su Sinan Sakić i Šaban Šaulić. Nema sumnje da su ti epiteti opravdani, s obzirom na to da ga je i sam Šaban pohvalio kada je pre par godina učestvovao u takmičenju "Pinkove zvezde". On se osim u tom takmičenju, takođe našao i u "Zvezdama Granda", gde je postigao zavidan uspeh.

foto: Privatna arhiva

Aleksandra i Emir su u Franfurktu napravili opšti haos kada su zajedno zapevali popularni duet "Jorgovani", a kako je to sve izgledalo možete videti u videu ispod.

00:37 Emir Brunčević gost na koncertu Aleksandre Prijović u Frankfurtu

Bonus video:

01:43 Tea Tairović i Alekdandra Prijović na nastupu Dare Bubamare