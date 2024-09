"ZATVORILI SU ME, DA NE BIH PONOVIO ONO!" Diskvalifikovan učesnik se vraća u "Elitu", u karantinu bio skroz odvojen od svih!

Večeras je drugo veče ulaska učesnika u novu, osmu sezonu "Elite", a gledaoci su juče imali prilike da se upoznaju sa 51 učesnikom ovog rijaliti programa.

Ipak, večeras se nastavlja spektakularan ulazak, ali ovog puta odabranih elitara.

Jedan od njih je i Danijel Dujković Munjez, koji je u prošloj sezoni bio diskvalifikovan.

On je za Kurir progovorio o svemu.

- Dve noći sam bio u karantinu. Bio sam zaključan sve vreme. Zatvorili su me samog da ne bi ponovio sve ono od proṣ̌le godine. Čuo sam da me Mrvica sve vreme spominje, ali sam joj rekao da joj ja nisam potreban u životu. Ima boljih u koje može da se zaljubi. Ja nisam lep, ali imam harizmu, ali nisam za nju. Stefani mi se sviđa, ali sam joj isto rekao da joj nisam potreban. Biću tu za nju, ali to je sve - rekao je Munjez pre nego ṣ̌to je uṣ̌ao u Belu kuću.

