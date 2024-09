"SA NJIM JE DOSTA KOMPLIKOVANIJE" Voditeljka progovorila o porodici, 18 godina starijem rodila dvoje dece: Ona ga je sve naučila!

Lepa voditeljka "Slagalice" Jelena Simić sa partnerom Draganom Simićem ima dvoje dece i ističe da im 18 godina razlike ne predstavlja problem u odnosu, te da su im deca centar sveta.

- Najvažnija je ljubav, ako toga nema, nemate ništa. Smešni su mi komentari o meni. Mi imamo jedan normalan i divan brak. Tu zaista sve lepo funkcioniše. Razliku u godinama koja se često pominje ja ni ne primećujem, nisam ni ranije. Lepo nam je i uživamo. Nemam recept. Imamo dvoje dece, brinemo o njima i gledamo da ih vaspitamo na pravi način - rekla je Jelena, te dodala da joj negativni komentari ne smetaju.

- Ne reagujem na komentare, ne razmišljam o tome, to ne može da me povredi. Mogu da razumem predrasude. To je valjda prirodno. Ne bismo opstajali da tu nije nešto lepo i dobro. Svakome bih poželela da ima takvu ljubav i pažnju od partnera kakvu ja imam sve ove godine - dodala je voditeljka nedavno.

Osvrnula se bila i na žongliranje između porodice i posla.

- Uspeli smo da se organizujemo, ćerka Una ima 13 godina, a sin Aleksa tri, već je porastao i sada nam sve ide lakše i lepše. On nam je glavna zvezda u kući. Una ga je svemu naučila, da govori, da jede više od četiri jela. Imamo i pomoć. Sve funkcioniše kako treba. Najviše energije ulažem u emisiju “Jedan dobar dan” i to je svakodnevni rad - rekla je Jelena, koja je otkrila da li ukućani osećaju njeno odsustvo:

- Ponekada se oseća i dobijam zamerke zbog toga. Moj suprug je takođe veoma zauzet. Ne mogu da kažem da je sve idealno, ali kada dođem kući, sve zaboravljam i ostavljam. Volela bih da mi manje zvoni telefon, to bi i moji ukućani voleli. Nije mi ništa teško za njih i to vreme koje provodimo zajedno, provodimo kvalitetno. Ne mogu sebi da zameram, moram da radim, ali naravno da je porodica prioritet.

- Bila sam mnogo opuštenija sa sinom, dosta toga mi je već bilo poznato. Iako je Aleksa mnogo komplikovaniji od Une. Una je progovorila sa devet meseci, a Aleksa sa skoro tri godine. Sada možda mnogo više uživam u svemu.

