ŽESTOKA SVAĐA U PROGRAMU KURIRA, TEOLOG ZAGRMEO Ti si deo prostitutske kulture u Srbiji! Karleuša: Isterajte ga iz studija! VIDEO

Pod sloganom "Ponos su ljudi" išlo se i ove godine u Prajd šetnju kao centralno dešavanje u okviru Nedelje ponosa.

A zahtevi LGBT zajednice već deset godina isti,Kao najvažniji istaknuti su usvajanje Zakona o istopolnim zajednicama i Zakona o rodnom identitetu.

A ovogodišnjoj manifestaciji prisustvovalo je, prema rečima organizatora, više hiljada ljudi. I pored toga što se godinama održava u Beogradu, ovaj događaj i dalje izaziva različite reakcije u javnosti.

foto: Kurir televizija

O održanom Prajdu u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su teolog Miloš Stojković i novinar i LGBT aktivista Predrag Azdejković, a preko video poziva sa uključila pevačica Jelena Karleuša.

Azdejković je konstatovao da navodi da je ovo najposećeniji Prajd do sada nisu tačne:

foto: Kurir televizija

- Nije tačno da je ovo najveći Prajd do sada. Ove godine je bilo 3.500 ljudI, a prošle godine je bio 4.000. Organizatorima, naravno, odgovara da je što grandioznije i veće. Kažu da je većina bilo stranaca, najviše Rusa. Ja vidim organizatora Gorana Miletića kao Kralja Ibija koji kaže: "Ne valja mi ovaj narod, zameniću ga". U ovom kontekstu to bi značilo: Meni ne odgovara ova LGBT populacija zameniću je Rusima. Ni jedan medij nije stavio taj događaj na naslovnu stranu. Već od utorka niko neće da pominje paradu niti LGBT prava. Čak su stavili da je to i protest protiv Rio Tinta jer je neko stavio natpis neka Rio Tinto kopa u svoja četri zida.

Na njegovo izlaganje reagovao je Stojković:

- Ne postoje dve istine. Ja sam dužan kao pravoslavni teolog da o tome govorim. Kada mi koji smo većina govorimo o tome izgleda da mi nekoga gušimo, a u stvari manjina guši većinu. Većinska Srbija misli isto što i ja. Da šetnja nije način da se borite za svoja prava, da seksualnost ne spada u ljudsko pravo već je to privatna stvar i nema potreba da se šeta - rekao je Stojković i dodao:

- Prajd nije parada ponosa nego parad srama, nemorala, Sodome i Gomore. Oni na toj paradi nisu tražili svoja prava. Videli smo da se rugaju pravoslavnoj veri, Svetom Savi. Vi ako tražite prava, šta vam smeta presveta Bogorodica?

Karleuša je izrazila oštro neslaganje sa Stojkovićem:

foto: Kurir televizija

- Posle svega nakon ovoga što sam čula, pogotovo božjeg čoveka, nije mi jasno što ga odmah niste prekinuli. Kada neko govori u ime Boga i na ovakav način targetira ljude to nema veze sa verom. Ovakve reči od božjeg čoveka nisu dopustive. Da se od ranog jutra širi ovakva mržnja. Vera je ono što nas uči da svaku različitost uvažimo.

09:56 ŽESTOKA SVAĐA U PROGRAMU KURIRA, TEOLOG ZAGRMEO Ti si deo prostitutske kulture u Srbiji! Karleuša: Isterajte ga iz studija!

- Ako imam jedno plavo i zeleno oko, to nije moje opredeljenje nego sam takva rođena, kao što je slučaj sa gej osobama i imam isto pravo kao gospodin teolog. Drago mi je da postoje ljudi kao što sam ja da bi se ovakvi ljude ućutkali. Nema veze sa istinom to što govori.Volela bih da ima sina ili ćerku koji su gej, pa pitanje da li bi tako Bog kroz njega govorio. Morate da ga prekinete, a onda i isterate iz studija - rekla je Karleuša.

Odgovor Stojkovića bio je žestok:

foto: Kurir televizija

- Ovoj osobi ne želim da pomenem ime niti da sa njom razgovaram jer ona nije moj nivo. Ona je nivo najmizernije Srbije. Ona je deo prostitutske kulture u Srbiji. Molim vas, snimila je spot gde drži krst u međunožju? Šta je to? To je vređanje pravoslavne populacije!

06:10 Žestoka svađa Karleuše i teologa

- Ja nisam govorio o govorom mržnje. Govor mržnje je kada vi pozovete da se neko linčuje, da se ne daj Bože uvredi. Nikada ni jedna uvreda od mene nije došla. Ljudsko pravo nije ako vređate verska osećanja drugog čoveka. Vi u četiri zida radite šta god želite, ali ne možete mom sinu da nametnete to. Pošto je gospođa pomenula i mog sina, imam ja sina i ponosim se njime i ne želim da gleda kako se dva muškarca ili dve žene drže za ruke.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:17 Počela Prajd šetnja