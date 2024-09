ONI NIKADA NISU ODUSTALI OD LJUBAVI Nakon razvoda verovali u bolje sutra: Na ludi kamen stajali nekoliko puta da bi pronašli sreću

Nataša Bekvalac preko dve decenije je na estradi, a zbog muzičke karijere je među omiljenim pevačicama sve vreme, ali i zbog burnog ljubavnom života.

foto: Damir Dervišagić

Vremenom je postala viralna zbog svojim izjava u medijima i na društvenim mrežama, a često su teme bile brak i razvodi kao i njen emotivni status.

foto: Printscreen

Prvi brak je bio sa Danilom Ikodinovićem u kome je dobila ćerku Hanu, a nakon toga i sa Ljubom Jovanovićem sa kojim je jako kratko bila u bračnoj zajednici.

foto: Damir Dervišagić

Nakon toga je usledio i brak sa Lukom Lazukićem sa kojim je dobila ćerku Katju i ubrzo okončala odnos zauvek.

Bekvalčeva je nedavno na Kurir televiziji otkrila da više ne želi da se udaje.

- Odmah da vam srušim sneška, ono što mogu da garantujem, ja se neću udavati više. Hana i Katja su ispunile moje srce u potpunosti, tako da sam sasvim srećna.

Nataša nije jedina javna ličnost koja iza sebe ima tri braka i razvoda, iako se upravo ona najviše spominje kao primer.

foto: Printscreen Instagram

Darko Lazić se i sam našalio jednom prilikom u emisiji Amidži šou i priznao da ako se razvede od treće supruge Katarine Lazić, oženiće upravo Natašu.

Nakon toga je progovorio o ljubavi sa Katarinom.

- To niko ne zna, ja ću prvi put to da kažem. Ona je imala dečka posle našeg raskida, ja sam imao devojku, kad god bih imao pauzu i bio slobodan i ona, mi smo se tako, svih 14 godina, viđali. Svih 14 godina uvek smo se viđali jer smo uvek bili u ljubavi, uvek se poštovali i na kraju je ovo moralo da se desi! Ovo je moja prva ljubav od koje sam na neki način bežao jer nisam bio spreman, ali sam uvek znao - ako ikada budem hteo da se oženim, ali zapravo, da će to biti ona.

foto: Facebook

Pevač je na početku karijere stupio u brak sa Anom Sević kada je dobio ćerkicu, a nakon nekoliko godina su se razišli.

foto: Printscreen/Instagram

Sina Alekseja je dobio sa Marinom Gagić koju je verio i planirao da oženi iako se to na kraju nije dogodilo. Svoju kako kaže prvu ljubav, Katarinu je oženio nedavno a uskoro će mu na svet doneti treće dete. Sa njom je bio u ljubavnoj vezi na početku takmičenja Zvezde Granda, ali su odnos ipak prekinuli, iako su u kontaktu bili sve vreme dok nisu obnovili romansu.

foto: Printskrin/Instagram

Ognjen Amidžić takođe je jedan od javnih ličnosti koji je nedavno stupio u treći brak, a zbog toga ne skida osmeh sa lica.

foto: Kurir televizija

Nakon razvoda sa koleginicom voditeljkom, Amidžić je nešto kasnije oženio Danijelu Dimitrovsku sa kojom je dobio sina, a nakon kraha dugogodišnjeg braka sa njom upoznao je Minu Naumović sa kojom je kako kaže, ljubav odmah buknula. Ubrzo je uplovio sa njom u treći brak i dobio sina Peruna, a za medije je otkrio prve impsesije nakon što su dobili bebu.

- Prelepo se osećam, super savršeno... Ali i svaki mnogo lep događaj je isto stres za čoveka. Malo me stiže umor, ali sam srećan. Mina je izašla iz bolnice, Perun je došao kući i sad polako ulazimo u realan život. Sada ćemo da vidimo kako to funkcioniše. Prelepo je, ali dosta odgovornosti. Krivo mi je što prvo veče nisam sa suprugom i sinom, ali već sutra ću to nadoknaditi. Mina je uspela sve to da savlada, baš uživa u tome. Naravno da ću joj pomagati i podržavati je kao i ona mene. Ona je osoba koja kada uzme nešto da radi ona se tome posveti 100 odsto i radi bez greške. Ima majčinski instinkt, majka je majka, nema šta.

foto: Instagram, Shutterstock

Katarina Kaja Ostojić ne krije koliko voli život i zauvek veruje u ljubav bez obzira na brakove koji se nisu slavno završili. U prvom je dobila ćerkicu kao jako mlada.

foto: Kurir Televizija

Zajednica sa bivšim košarkašem je trajala dve godine, a onda je usledio kraj.

foto: Damir Dervišagić

Treći brak je usledio nekoliko godina kasnije kada se udala za Džunior Džeka koji se takođe okončao nakon nekoliko godina. Pevačica je trenutno verena i uživa sa novim dečkom, a kako je sama nedavno izjavila planiraju i svadbu.

- Budući da sam ja deo javnog sveta, njemu nije preostalo ništa drugo nego da i sam postane deo tog istog sveta iako ga to uopšte ne zanima i nikada nije voleo crvene tepihe i poziranja. Ovoga puta je sam odlučio da mi bude pratnja i ja sam zbog te njegove odluke bila veoma srećna. Čekamo papire, odnosno legalizaciju naših razvoda - rekla je kroz smeh šarmantna pevačica, pa pojasnila:

- Bićemo u crnom i Miloš i ja, dekoracija će biti ista takva, kao i torta... Uostalom, takva nam je bila i veridba. Kada sam se udavala u belom, nije potrajalo, pa verujem da će, ako promenim taj trend, trajati večno.

Zlata Petrović se prvi put udala kao maloletna i to protiv svoje volje. Posle pomenute zajednice pobegla je od muža. Drugi brak je usledio sa harmonikašem koji je takođe okončala.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Nešto kasnije njeno srce osvojio je kolega Hasan Dudić sa kojim je dobila sina Mikija. Sina Jovana je dobila u braku sa Zoranom Pejićem Pejom koji je takođe završen.

foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

Pevačica je poznata po tome da je sa svim svojim bivšim partnerima ostala u fenomenalnim odnosima.

