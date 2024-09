"SVI SU IMALI PRAVO NA PLAVU SVIRKU, SAMO JA TO NISAM KORISTILA! Milica Pavlović otkrila veliku poslovnu tajnu Grand produkcije

Milica Pavlović je devet godina bila član "Granda", a sve pesme koje je snimila do albuma "Posesivna" ostale su u vlasništvu ove produkcije. Između ostalog, ona je ostala i bez velike zarade, jer je njen prethodni kanal Milica Pavlović takođe "Grandov".

Sada je Milica u razgovoru s medijima otkrila veliku "Grandovu" poslovnu tajnu o kojoj se dosad nije govorilo u javnosti. U pitanju su takozvane plave tezge, kada pevači koji su pod ugovorom nekoliko puta godišnje mogu da uzmu celokupan honorar za sebe i da ne daju deo "Grandu", što ona nikad nije iskoristila.

foto: Ata images

- Kad imate taj ugovor, dobijete pravo od produkcije da ponekad prijavite "plavu svirku". To je svirka za koju kažete "Ova je moja" i "Grand" se tu odriče svog procenta i svega što mu sleduje po ugovoru. Nikada za devet godina nisam imala "plavu svirku". Nikada. Osećala bih se da izdajem i da ne poštujem ugovor. To je više bilo ovako od strane produkcije, oni su to dozvoljavali ponekad, na godišnjem nivou nekoliko puta. To su koristile skoro sve moje kolege, koliko ja znam, sve. Ja nisam nikad, jer bih se osećala da izdajem produkciju. I tad sam već bila školarac i nastavila sam da budem takva. Umetnik sam u duši. Može mi se da kad pristupam muzici i spotovima, da ja tu malo odletim u svoje neke dugine boje, ali kad su ove ozbiljne stvari u pitanju, volim da se to podvuče i da se sve zna. Vrlo sam poslovna - otkrila je Milica za K1.

foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Pavlovićeva je za Kurir nedavno istakla da joj je njen odnos s "Grandom" i dalje bolna tema.

- Svi moji fonogrami i moja diskografija, tri albuma, ostali su u vlasništvu "Granda". Mene to jako boli i to znaju svi u "Grandu". Jako sam bila izričita o tom pitanju jer sam sve sama uložila u te albume, pesme i spotove. Nikada mi niko ništa, sem te jedne Popovićeve pesme koja mi je sledovala kao finalisti, nije dao ni poklonio. Bolno mi je da ja nemam ništa od te diskografije jer je to njihova svojina. Ni to me nije poljuljalo, nastavila sam da se borim. U momentu kada izlazim iz tog devetogodišnjeg ugovora, nekako sam praznih ruku. Sada opet idemo iz početka - rekla je ona.

foto: Dragan Kadić, Stefan Jokić

Kad je odlučila da napusti "Grandovo" jato, navodi da su je drugi sputavali u tome, ali ona više nije videla svrhu da drugi upravljaju njenom zaradom. Kad je odluku saopštila glavnima u produkciji, oni nisu hteli da joj izađu u susret i da joj daju njen Jujtub kanal. - Svi su mi govorili da ostanem na tom Jutjub kanalu, ali ako ostanem tu, opet neko ima šapu nad njim. Bilo mi je bolno, zahvalna sam "Grandu" što mi je pružena takva prilika, ali sam u tom momentu bila jako poljuljana. Na poslednjem sastanku koji sam imala u "Grandu" rekla sam samo da želim da nastavim tu moju diskografiju. Nije bio problem ni platiti, ali verujem da Saša Popović ima dobar razlog zbog čega mi nije ustupio taj Jutjub kanal i da je opravdan. Verujem u dobrotu čoveka - priznala je pevačica.

foto: Kurir

Kurir.rs

Bonus video:

00:47 Milica Pavlović koncert u Vranju