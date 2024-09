"OTEO ME JE ARAPIN NA PUMPI U NEMAČKOJ" Naš poznat pevač preživeo pakao o kom je sada ispričao sve: Imam psihičke probleme...

Poznati pevač Aleksandar Misojčić je čitavu deceniju bio je frontmen Moda benda, a njihove pesme i danas se slušaju. Ipak, za vreme korone odlučio je da napravi velike korake u karijeri i prijavi se za takmičenje "Zvezde Granda".

On je sada otkrio detalje teškog detinjstva, početka karijere sa samo 16 godina, ali i detalje otmice koja se dogodila prošle godine u junu mesecu u Nemačkoj.

Nedavno si izdao pesmu „Klasa“ i spotom si prijatno iznenadio svoju publiku.

„Ljudi su bili šokirani što me vide u odelu, odlučio da za svoj rođendan publici poklon novu pesmu. Numera ‘Klasa’ je obrada jedne bugarske pesme, nisam se smirio dok nisam dobio autorska prava i objavio je. Do sada sam u spotovima bio u roze bundama, go, svakakve odevne kombinacije i onda sam želeo da se ovog puta pojavio u crnoj odelu.“

Počeo si da se probijaš i na bugarsko tržište u poslednje vreme?

„Jesam posle pesme ‘Ra ta ta’, u Bugarskoj me je baš vinula, oni su je prihvatili, naši ljudi u dijaspori su je takođe prihvatili, po nekoliko puta mi traže za veče. Postoji bugarska verzija te pesme, ali moja verzija je u Bugarskoj slušanija. Kobac i Dilan su radili na tome i oni su mi rekli ‘videćeš ovo će se više slušati u Bugarskoj nego bugarska verzija’. Ja o tome nisam ni razmišljao, autor te pesme mi je rekao da je jedan rumunski pevač čuo moju verziju i želi i on da je snimi.“

Jesi u kontaktu sa Bugarskim zvezdama?

„Čujem se sa Sofi Marinovom, skoro sam imao nastup sa Azisom, u avgustu ćemo Glorija, jedan grčki pevač i ja napravi jedan koncert u Varni i to će biti Bugarsko-Grčko-Srpsko veče, biće spektakularno. Radujem se što sam upao u taj krug ljudi.“

Kakav je Azis privatno?

„Neprikosloven je, on pa deset mesta prazno, stvarno je tamo velika zvezda. Privatno je možda i malo drugačiji nego na sceni, potpuno je normalan i opušten.“

Kada si postao deo takmičenja „Zvezde Granda“ mediji su pisali svašta, da si ostavio trudnu devojku, da si u vezi sa Anabelom Atijas…

„Pisali su svašta, kada sam krenuo u šou-biznis roditeljima sam rekao da znaju ko sam i šta sam i da ovo sada nije kao ono što sam do tada radio. Malo me žacne naslov nekada, ali sada sam navikao. Posle svake emisije u Grandu su mediji pisali o meni, žiri me takođe nije štedeo, hteo sam i da odustanem od svega toga. To je bila 2020. godine, jek korona virusa, živeo sam u Šapcu, pa putovao u Beograd, ulagao mnogo novac u svako pojavljivanje, sarađivao sam sa skupim stilistom, hteo sam da se izdvojim, ali sve to prođe. Zvezde Granda su mi promenile život.“

Ti si prvi iz te generacije „Zvezda Granda“ izabacio pesmu.

„Prvi sam izbacio pesmu od svoje generacije i to sam sve uradio u svojoj režiji i mogu ti reći da nisam imao ni jedan nastup mesec i po dana nakon objavljivanja pesme i tek u decembru su krenuli nastupi, pevao sam svaki dan. Onda je došla i druga pesma ‘Lepotica’. Sećam se da sam gostovao po emisijama tada kad sam izbacio pesmu, a nisam imao nastupe.“

Da li je istina da su te oteli posle jednog nastupa?

„Sad si me iznenadio, nisam znao da to znaš. Nikada o tome nisam pričao, istina je, to je bilo pre godinu dana, u junu mesecu, to su druge strane onog našeg posla. Imali smo nastup u Nemačkoj, autom smo išli jer nismo mogli avionom da povežemo. Mi smo iz Nemačke išli u Hrvatsku, to je trebalo 15 sati puta, odmah posle nastupa u Nemačkoj samo krenuli u Hrvatsku, samo smo se istuširali i krenuli na put. Ja sam prvi vozio i kad više nisam mogao, prešao sam pozadi da spavam, u autu imam sve, i jastuk i ćebe i sve. Stali smo na pumpu da ekipa kupi vodu, auto je ostao upaljen jer je klima radila, oni su otišli samo na dva minuta da kupe vodu, meni su pozadi zatamnjena stakla i ne vidim se da sam u autu. Sad odjednom kreće auto brzo da ide, ja reko šta je sada, šta vozi brzo imamo još 10 sati puta, izlazimo na auto-put i vidim da se tu vozi brže i ja čujem glas nepoznatog čoveka na telefonu kako priča na arapskom jeziku, ja se dižem i hvata me panika to je najgori trenutak u mom životu.“

„Ne znam da li ima oružje, šta se dešava, ja sam vikao stop, police, on kad je shvatio da sam ja tu krenuo je da histeriše. U momentu sam se setio – moj auto se pali na dugme, ali je bitno da ključ bude u autu, ključ je stajao pored menjača, ja sam uzeo ključ, otvorio prozor i izbacio ga napolje, auto kreće da pišti i obaveštava da će se uskoro ugasiti. Ovaj Arapin je to shvatio i stao na zaustavnu traku, to je bilo isključenje za neko mesto, on je izleteo iz auta, ja u šoku, bos krećem za njim, a njega auto čeka dole. Čekao ga je volkswagen crni, onaj veći auto Touran. Ja ne znam gde ću, a u tuđoj državi sam, vratio sam se do auta, panika me hvata, sreća moja ekipa koje je ostala na pumpi, zaustavili su prvi auto i krenuli ka meni. Srećom, nisam ni opljačkan, niti se meni šta desilo.“

Šta je taj Arapin želeo?

„Ne znam, da je pogrešio auto, izašao bi normalno. Došla je odmah policija i hitna, to je Evropska unija, njima je to bila otmica, kada su čuli da sam pevač oni su to tako povezali, rekli su mi da su me možda pratiti, pa želeli da traže otkup ili znali da sam pevač pa bi tražili honorar. Meni je prošlo kroz glavu da su samo možda hteli da ukradu auto jer je skup. Policija je tu bila tri sata, na kraju sam molio samo da odemo i nađemo ključ koji sam bacio i da nastavimo dalje. Nas je čekao nastup u Hrvatskoj, dva dana pre je klub bio rasprodat. Proživeo sam veliki stres koji me je tek na kraju stigao, to je tako prošlo, sjajno je bilo na nastupu, došao sam u hotel i tek onda me je stiglo sve. Ne znam kako mi je palo na pamet da se setim ključa. Sećam se te face, bio je crn sa bradom, pravi Arapin ili Turčin, znaš kad vidiš one teroriste to je taj vajb.“

Jesi imao psihičke probleme nakon toga?

„Jesam, išao sam kod psihoterapeuta, jer ja ponovo moram da idem na taj put, sećam se i te pumpe na koju više nikada nisam stao. Imunitet mi je od stresa pao, bio sam bolestan, svašta je bilo, ali sam na kraju iz toga izašao kao pobednik. Nisam želeo da o tome pričam, jer gde god da odem će me to pitati. Ne znam da li se to nekome desilo od mojih kolega, znam dosta sitaucija sa lažnom policijom i tako dalje. Ne bih želeo da mi se smuči čitav posao zbog tih stvari, a onda me je dočekalo ovo nešto što je najgore. Budim se iz sna, umoran i vidim Arapina, odmah me je presekao stomak, to je trenutak kada ti u sekundi prođe milion stvari. Kada se sve završilo, ja sam prvo pozvao roditelje da im kažem da je sve okej, ukoliko dospe u medije.“ otkrio je pevač u emisiji Ispovest.

