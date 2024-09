"ZNALA SAM DA JE U PITANJU PRELJUBA" Olju Bajrami život nije mazio, otkrila šta je radila pre pevanja: Bila sam zečica na rolerima

Pevačica Olja Bajrami se tokom tinejdžerskog perioda susrela sa razvodom roditelja, što je na nju uticao vrlo loše.

Njeni roditelji razveli su se dok je završavala srednju školu, a uzrok satvljanja tačke na brak bila je preljuba njenog oca, a onda se njen život odvija u potpuno drugom smeru.

- Znala sam da je preljuba u pitanju, nisam to razumela tada, mama nas nije opterećivala time. Ona je divna žena koja je školovana i ceo život je posvetila nama, samo je gledala da nas dve izrastemo u dobre ljude. A bogami volim i svog tatu, sada su i oni u dobrim odnosima. Kao odrasla devojka razumem i jedno i drugo. Sa ocem sam pričala o tome i shvatio me je, od tada ga neizmerno volim i pazim. Volim kada smo svi zajedno za stolom. Moram ti reći da od kada mi se otac vratio u život ja se osećam sigurnije, znam da je on iza mene, imam mušku figuru i tek sam sada shvatila koliko za neke moje buduće planove znači da imam oba roditelja.

Olja Bajrami odustala je od fakulteta, te je postala pevačica sa diplomom srednje škole.

- Tada se desio taj razvod roditelja koji je bio jako kompleksan, u smislu podele imovine, podele ovoga, podele onoga. Malo smo mi tu kao deca osetili, mama se trudila da nas obezbedi, ali ja sam već tada videla da nešto morao da radim. Moj rođak drži diskoteku neku, pa sam ja cepala karte na ulazi. Kad sam upisala FPN u Sarajevu radila sam kao konobarica u jednom lokalu, tu su bili divni ljudi, preko dana radim, uveče učim. Radila sam i sa Draganom Marinkovićem Macom dok je radio ‘Pile i Maca šou’, bila sam ona zečica na rolerima. Ja se toga slabo sećam, to je sve išlo brzo. Maca je tada bio oženjen jednom šminkerkom na toj televiziji koja je bila odvratna. Rekla mi je da imam najružnije oči koje je ikada videla, bila je vidno isfrustrirana i negativna, zlobna. Bila je jedna agencija za manekenke, pa sam tu vodila program. Ja sam tako radila više poslova da bih mogla da platim kiriju, hranu i tako dalje. Otišla sam u Mostar na jednu reviju, vodila sam program i bio je neki bend u tom lokalu, bila je proba, oni su pevali, manekenke su hodale i ja sam uzela mikrofon.

