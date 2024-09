BORA ĐORĐEVIĆ NAPISAO HITOVE CECI, ŠABANU, ČOLI I ILIĆU! Bilo ga sramota pa se nije potpisivao, danas te pesme obožavamo

Srbija i region su i dalje u žalosti zbog gubitka Bore Đorđevića, frontmena Riblje Čorbe, koji je nedavno preminuo.

Njegova smrt ostavila je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni i u srcima mnogih fanova, ali ono što možda niste znali je da Bora, pored toga što je bio prepoznatljiv po svom rokenrol zvuku, stoji iza nekih od najvećih narodnjačkih hitova.

Na poslednjem ispraćaju Bore Đorđevića u njegovom rodnom Čačku, mnogi su došli da mu odaju počast. Njegovi sugrađani su ga ispratili dostojanstveno, u tišini i sa tugom u srcu.

U Kulturnom centru Čačak bila je otvorena knjiga žalosti, u koju su mnogi upisali svoje poslednje poruke legendarnom muzičaru.

Njegov menadžer otkrio je i poslednje trenutke života velikana, otkrivajući kako je Bora do poslednjeg dana ostao posvećen muzici, iako ga je bolest iscrpla. Bio je miran, svestan, ali borac do kraja, što je i odlika velikih umetnika.

Ali Bora nije bio samo kralj rokenrola - on je bio i majstor pisanja stihova koji su našli put do raznih muzičkih žanrova.

U emisiji Stars specijal, voditelji Aleksandar Panić i Olivija Jontić podsetili su gledaoce na sve hitove koje je Bora napisao, a koje možda nisu svi povezivali sa njim.

- Mnogi ne znaju da je Bora pisao pesme za Cecu, Miroslava Ilića, Šabana Šaulića, Nadu Topčagić i Zdravka Čolića. Čuvena balada 'Ljubav fatalna' sa Cecinog albuma iz 1995. godine, to je Bore delo - istakao je Panić.

Onda je dodao:

- Miroslav Ilić i Šaban Šaulić su takođe pevali njegove pesme, a 'Prikraću se tebi pod prozore' Šabana Šaulića postala je hit među narodom pod nazivom 'Preskočiću tarabu'. To je sve Bora.

Olivija Jontić se nadovezala:

- Kada čuješ te pesme, ne možeš da ostaneš ravnodušan. A sada, kada znaš da je Bora pisao te stihove, osećaj je još jači. Njegov opus je neverovatan.

Osim što je bio glas jedne generacije, Bora Đorđević je bio i tiha snaga iza mnogih pesama koje su obeležile karijere narodnih pevača. Šabanova „Preskočiću tarabu“, Nada Topčagić sa pesmom „Stani malo kafanski sviraču“, pa čak i Zdravko Čolić sa hitom „Produži dalje“ - sve to su pesme koje su iz Bora izvukle drugačiju, ali podjednako moćnu kreativnu energiju.

- To je fascinantno – kao da je Bora imao dar da pogodi u srce svakog čoveka, bez obzira na to da li sluša rokenrol ili narodnu muziku - zaključili su voditelji.

Bora Đorđević, kao frontmen "Riblje Čorbe", postao je simbol rokenrol pobune, autentičnosti i neustrašivosti. Za svoj legendarni bend napisao je skoro sve pesme, ali malo ljudi zna da upravo on stoji iza nekih prelepih narodnih numera.

Kako je istakao, u početku mu je bilo "truba da potpisuje narodnjake", ali je posle shvatio da su to zaista kvalitetne pesme koje već decenijama traju.

- U početku nisam hteo da potpisujem svoje narodnjake pa sam shvatio da je to iluzorno. U to vreme, potpisivao sam svoju tadašnju ženu, pokojnu, Draganu… Kasnije sam shvatio da ti tekstovi imaju određenu vrednost i da to nisu skarabudženi tekstovi s brda s dola... - rekao je Bora.