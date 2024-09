"RADA MANOJLOVIĆ SE LOŽI NA DESINGERICU" Pevač bez dlake na jeziku o kolegama, progovorio o svemu: To je normalno, ali...

Pevač Dejan Živić progovorio je o današnjoj muzičkoj sceni i dao svoj sud o pojedinim kolegama bez dlake na jeziku.

On je istakao da je sve manje kvalitetnih pesama i da današnja muzika najčešće poziva na kriminal i nemoral.

foto: Printscreen YT

- Ove današnje pevačice su se nekad zvale striptizete ili go go plesačice. Da se razumemo, svako ima pravo da zarađuje kako misli da treba, ali neka mu je u podsvesti da će to njihova deca i unuci gledati i verovatno će se stideti - rekao je Dejan.

Živković je prokomentarisao kontroverznog repera Dragomira Despića Desingericu i njegove performanse.

foto: Damir Dervišagić

- E sad, ima Desingerica sreću što je današnja omladina takva kakva je, pa mu to prolazi. Inače, on da se tako na bini 90 tih godina ponašao, imao bi verovatno samo jedan nastup i tu bi mu se završila karijera. Verovatno bi njega publika tih godina šutirala i tako sklonila sa bine. Ali nismo više u devedesetim, danas je sve to normalno, očigledno je da ga klinci vole jer su mu nastupi prepuni - istakao je Živić za "Grand", pa dodao:

foto: Printscreen

- Biću iskren, nisam odmah, sva ta degutanta dešavanja, ispratio. Video sam po društvenim mrežama da se deli snimak gostovanje Rade Manojlović i njega gde ona kaže da ne bi Desingerica toj devojci pljunuo u usta da ona nije zinula. Pa šta da kažem, možda je to i normalno za ovo vreme, ali u vreme njenih roditelja verovatno i nije bilo. Rada Manojlović opravdava Desingericu pošto se verovatno loži na njega.

