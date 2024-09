UGOVOR STEFANA KARIĆA JE SKROZ DRUGAČIJI OD OSTALIH! Od produkcije je tražio samo jednu stvar, a oni su mu odmah to odobrili

Stefan Karić napustio je "Elitu" zbog lošeg zdravstvenog stanja, otkrili su takmičari tokom lajva.

Naime, Uroš Stanić je preneo da je Stefanu Kariću naglo pozlilo, te ga je produkcija izvela iz rijalitija kako bi mu pružila medicinsku pomoć.

Njega je produkcija predstavila kao prvog zvaničnog takmičara "Elite 8".

foto: Printscreen TV Pink

Stefan je 7. septembra ušao u Belu kuću sa prvom grupom takmičara, međutim, tamo se nije dugo zadržao. Ukućani su po ćoškovima šaputali da je imanje napustio nakon što mu se slošilo, a od tada ga nema na sastancima i događajima.

Naime, Stefan je tokom prethodnih sezona u ugovoru imao jedno posebnu stavku, a mnogi pretpostavljaju da je i za ovu sezonu imao isti uslov.

Stefan je tada otkrio da ne koristi toalet koji koriste svi ostali zadrugari.

- Meni je u ugovoru jedna od stavki da ne koristim WC napolju. To imam u ugovoru. Poznato je to od pre, to je zbog zdravstvenih problema koje imam - rekao je Stefan pred cimerima.

