BEBICA KIPTI OD LJUBOMORE! Već krenuo da besni na Teodoru, a ona ga oduvala: Idi najbolje gola!

Dok je Nenad Macanović Bebica spremao večeru u kuhini, Teodora Delić je prošla pored njega u kratkoju spavaćici, što je bilo dovoljno da ga izbaci iz takta.

On je smatrao da je njena spavaćica previše provokativna, kao i da ističe njeno bujno poprsje, te je odmah krenuo da se buni.

foto: PrintScreen

On joj je top prilikom skrenuo pažnju na to, ali nju nije pretarano potreslo to što se njemu ne dopada njeno izdanje.

On ej tada počeo da se nervira, te je nakon izliva ljubomore samo rekao:

- Ma... dobro. Idi najbolje gola - kazao je Bebica.