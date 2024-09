VODITELJU KURIRA UNIŠTILI AUTOMOBIL! Otišao na odmor i doživeo veliku neprijatnost: Sve zbog tablica, u zemlji u kojoj sam živeo!

Voditelj informativnog programa na Kurir televiziji, Nikola Topalović, bio je na zasluženom odmoru.

On je uživao na crnogorskom primorju, ali zbog jedne velike neprijatnosti i bahatog ponašanja za sada i dalje nepoznate osobe bio lišen letovanja bez stresa i problema.

foto: Kurir

Naime, nepoznato lice načinilo je materijalnu štetu Nikoli kada je oštrim predmetom u toku noći uništilo njegov automobil.

- Bio sam na odmoru u Crnoj Gori, tamo se i dogodila ta neprijatnost. Odseo sam u hotelu u Tivtu, tačnije u Đuraševićima, to je jedno malo mesto, naselje blizu Tivta. Niko me nije dirao, niti sam bilo kome smetao, bar ne da ja znam - rekao nam je on na samom početku.

1 / 2 Foto: Kurir

- Parkirao sam automobil na parkingu hotela, a kada sam se ujutru probudio, dočekala me je "čestitka". Nije mi bilo ni malo prijatno kada sam to video, naravno, ali nisam se osetio ugroženo u smislu da neko želi da naškodi lično meni, jer sam čuo da je bilo dosta sličnih situacija ovog leta. Meni lično se ovo nikada pre nije desilo, a pretpostavljam da je sve zbog tablica - naveo je on i dodao da ga je mnogo više od same materijalne štete zabolelo to što se sve odigralo u njegovoj rodnoj državi.

foto: Kurir

- Nije u pitanju novac. Više me je zabolelo to što se sve ovo dogodilo u državi u kojoj sam živeo, a u kojoj moji roditelji i dalje žive. Imam mnogo dobrih prijatelja i mnogo lepih uspomena koje me vežu za Crnu Goru, tako da mi sama novčana šteta nije toliko važna, jer se ovo moglo dogoditi bilo gde, ali se nažalost desilo baš tu - rekao nam je Nikola.

Kako je istakao, nije saznao ko je osoba koja mu je uništila automobil.

- Kamere ne pokrivaju taj deo kompleksa hotela, tako da je nemoguće utvrditi ko je u pitanju. Ko god da je, nadam se da sam ja poslednji kome će ovako nešto uraditi. Kao što sam rekao, Crna Gora mi je izuzetno draga, ali postoje turisti koji su prvi put došli na more u tu zemlju i koji se zbog ovakvih pojedinaca više neće vraćati.

Bonus video:

