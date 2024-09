KAKAV ŠOK! ZVEZDAN SLAVNIĆ DAO PRVI INTERVJU O ANĐELI I NJIHOVOJ VEZI: Sve je jako čudno, zasmetalo mi je to što je rekla da...

Bivši učesnik rijalitija "Zadruga" Zvezdan Slavnić pomno je pratio useljenje novih takmičara u "Elitu 8", u kojoj učestvuje i njegova bivša devojka iz rijalitija, mlada Crnogorka Anđela Đuričić.

Njihova turbulentna emotivna veza obeležila je, između ostalog, šestu sezonu "Zadruge", a o krahu njihove ljubavi nakon rijalitija mesecima su brujali regionalni mediji, kao i društvene mreže. Sada, kada je Anđela učesnica "Elite", mnoge zanima kako Zvezdan komentariše njen ulazak u rijaliti i ono što je pričala o njemu, a svoje prve impresije otkrio je u kratkom razgovoru za naš portal.

- Ispratio sam i Anđelin ulazak koji mi se, naravno, nije svideo. Na svako pitanje koje je postavljeno njoj... "Kako si?", ona je odgovarala sa:"Da, on je moja najveća greška". Malo mi to nije jasno. Možda ja grešim, ali da se to potencira toliko više... Malo mi je smešno - priča Slavnić i nastavlja:

foto: Printscreen TikTok

- Uopšte me ne povređuje to, nego mi je jako čudno. Svako pitanje se svodi na to da sam ja najveća greška, to mi je jako čudno. To se desilo pre dve godine, godinu i po, koliko već. Nastavili smo svoje živote, ona je nastavila svoj, ja svoj. Ima mnogo stvari koje je za ovih godinu dana uradila loših, a na koje bi trebalo da se bazira. Naš odnos, ljubav, to je bilo, pa je prošlo.

Na pitanje da li je ona njemu najveća greška kaže:

- Meni nije ona najveća greška, ona je očigledno trebalo da mi se desi. Sada je ne doživljavam, nigde je ne spominjem. Dam odgovor kada me spomene, jer gde god da se pojavila pričala je samo o meni. Ja to ne pričam, to me ne zanima, daću odgovor, ali... - rekao je Zvezdan i dodao da bi bilo divno da Anđela u rijalitiju nađe novu ljubav.

Budući da je jedan od učesnika "Elite" i Mateja Matijević, sa kojim je davno kratko bila, pitali smo Slavnića da li predviđa da će se njih dvoje ponovo spojiti.

- Ja sam to nešto malo pratio, a koliko sam video, Mateja je na kraju cele te balade pobegao od nje. Očigledno je da ima takav neki uticaj na muškarce, šta ja znam.

foto: Printscreen Pink

Pitali smo ga i da li će tokom "Elite 8" glasati za nju.

- Naravno da neću - jasan je bio Slavnić.

Pink

Bonus video:

06:17 STARS EP 383