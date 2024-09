TUŽAN KRAJ RIBLJE ČORBE: Od muzičara koji su osnovali legendarni rok sastav ostao samo on!

Legendarni roker Bora Đorđević preminuo je 4. septembra u 72. godini nakon teške borbe u bolnici u Ljubljani, gde je poslednjih dana bio priključen na respirator. Ovaj vanserijski umetnik je ceo svoj muzički vek proveo u grupi Riblja čorba, koju je osnovao davne 1978. godine sa još tri muzičara, od kojih je danas samo jedan među živima.

Naime, Bora Čorba, nakon što je napustio sastav Rani mraz i nekoliko godina proveo u grupi Suncokreti u jednom momentu odlučuje da oformi novi bend sa tvrđim zvukom.

Tada se povezuje sa prijateljima iz grupe SOS koju su u to vreme čini basista Miroslav Miša Aleksić, gitarista Radislav Rajko Kojić i bubnjar Miroslav Milatović Vicko.

Naime, legendarni gitarista Rajko Kojić napustio je grupu 1984. godine zajedno sa Momčilom Bajagićem Bajagom koji se u međuvremenu pridružio poznatom muzičkom sastavu, kao druga gitara. Rajko je godinama vukao problem sa drogom, pa su Bora i ostali članovi smatrali da više nije u stanju da se izbori sa tim. Očito je narkomanija bila problem sa kojim se čuveni gitarista nikad nije izborio.

Po izlasku iz Riblje čorbe svirao je sa Bajagom i instruktorima, a posle još nekoliko izleta u muzici u potpunosti se povukao i živeo veoma skromno u rodnom selu Jarkovac. To je bio čovek sa kojim je Bora hrabro zagazio u muzičke vode i sa njegovom smrću se Đorđević teško mirio.

Smrt ga je sačekala u Beogradu 1997. godine, razlog je jasan, a za Boru je Rajkov odlazak bio veliki udarac za koji nije bio spreman. Rajko je imao samo 41 godinu kada je preminuo.

Drugi čovek sa kojim je Bora proveo 43 godine na bini i kako je govorio, navikao je da mu uvek bude sa leve strane i da gleda u njegovo nasmejano lice, svojom smrću zadao mu je udarac od kog se fronmen Riblje čorbe nije oporavio do svog odlaska. Naime, Miša Aleksić 29. sa kojim je Đorđević odrastao i stasavao u rok zvezdu, preminuo je novembra 2020. godine od posledica korone.

Koliko je bio pogođen njegovom smrću govori i to što je jednom prilikom istakao da mu nikada neće oprostiti što ga je izdao i umro pre njega, jer su imali dogovor da zajedno umru na bini.

- Ne mogu o tome da pričam, to je toliko potresno da Miša za deset dana ode. Mi smo se dogovorili da nas dvojica umremo zajedno na bini, ali je on poranio, izdao me je. Verujem da bi i on želeo da nastavimo da radimo - govorio je Đorđević duboko potresen Aleksićevom smrću.

Bora je isticao da bez Miše više nikad ništa neće biti isto, jer je on bio pokretačka snaga benda. Kada nas je, sada u septrembru, zauvek napustila i najveća legenda slavnog rok sastava, između ostalih, oglasila se i ćerka Miše Aleksića:

- Mislio je da će zajedno umreti na sceni. Sada zajedno prave neki novi bend gore među zvezdama - poručila je Mina Aleksić.

Podsetimo, Bora Đorđević je sahranjen je, po njegovoj želji, u svom rodnom Čačku, u subotu, 7. septembra.

