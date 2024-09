OMILJENI SPOT DRAGANE MIRKOVIĆ IZ 90-ih OBIŠAO PLANETU: Bijonse dobila video kakav zaslužuje, svi bruje o ovoj koreografiji

Davne 2008. godine planetu je osvojila pesma "Single ladies" koja je postala svetski hit, a i dan danas je redovno na plejlistama domaćih i stranih radio stanica i televizija.

Bijonse je sa tom pesmom ispisala istoriju i osvojila srca devojaka i žena širom sveta.

foto: Printscreen YT

Za ovu pesmu njen tim je napravio spot minimalistički urađen, gde se kompletna radnja svodi na tri devojke u crnim trikoima koje sve vreme đuskaju pune energije i ponosa.

foto: Printscreen YT

Mnoge je ovo vizuelno rešenje podsetilo na spot Dragane Mirković iz devedesetih godina za pesmu "Opojni su zumbuli" sa kojom je oborila sve granice i rekorde u to vreme.

foto: Printscreen YT

U ovom video spotu Dragana sa pokojnom Ksenijom Pajčin i Dušankom Dekić Bebom izvodi čuvenu koreografiju koju su sve devojčice iz tog vremena kopirale.

foto: Printscreen YT

Neko se dosetio i na spot najveće folk zvezde u regionu Dragane Mirković montirao pesmu od Bijonse sa sve naslovom "Single Ladies but you’re on LSD in 90s Yugoslavia", a video je vrlo brzo postao viralan.

foto: Printscreen YT

Video kao takav obišao je ceo svet i dostigao ogromnu popularnost. Dok su se stranci čudili šarenilu, cvetićima i lepoti naših devojaka, ljudi sa naših prostora su ponosno komentarisali da smo sve radili prvi.

foto: Printscreen YT

“Sad znam zašto mi je spot za single ladies bio poznat”; “Uvek smo bili ispred vremena”; “Najbolja video razglednica iz Jugoslavije 90-ih”; "Ovo je pravo oduševljenje"; "Uvek smo sve radili prvi"; "Konačno pesma dobila spot kakav zaslužuje" su samo neki su od komentara.

Bonus video:

01:52 Dragana Mirković