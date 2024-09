ZORANNAH ODBRUSILA ZLURADIM FANOVIMA DA JE ZLA MAĆEHA: Njena majka ne dozvoljava da ona bude više od jednog dana s nama!

Influenserka Zorana Jovanović Zorannah, otkako je započela vezu sa golmanom Elojem Rumom, n često je na meti komentara na društvenim mrežama, a najviše su vezani za njen odnos sa njegovom ćerkom iz prvog braka.

Iako je već više puta objasnila kakav odnos ima kako sa bivšom suprugom svog partnera, tako i sa njegovom ćerkom, Zorannah priznaje da i dalje ima onih koji je zovu "zlom maćehom".

Tačnije, kako je objasnila, ranije su ljudi komentarisali da je bebisiterka, a sada su joj dali novi epitet, pa je ona ponovo htela da razjasni neke stvari.

- Ovo se sad više ne tiče ni mene, tako da ću biti jako u linijama i granicama normale. Lalina mama ne dozvoljava da mi imamo nju više od jednog dana nedeljno i ja to pokušavam da promenim od prvog dana i pokušavam njega da nateram da se više bori za to - počela je Zorana i nastavila:

- Međutim, ona jednostavno nju ne da kada on nema slobodan dan, a on ima samo jedan nedeljno i to je jako zeznuto iz razloga što on ove cele sezone bukvalno nije odmorio jer svakog jutra ustaje za trening. I onda kad ima taj jedan slobodan dan, kad može tehnički da se naspava, on ustaje sa njom. Zato sam ja i gurala da je on uzme više, da bi nekako drugačije to ishendlovali.

Zorana je potom objasnila da je Elojeva bivša supruga "komforna" da Lala provodi vreme sa njom, jer je sigurna da će ona znati kad i šta treba uraditi sa detetom, te objasnila gde, u stvari, leži problem.

- Problem je naša jezična barijera i ona neće da Lala bude sama sa mnom, kada Eloj ode na trening jer se prosto ne razumemo. Iako sam ja rekla da, uključujući nju i Eloja, znam još nekoliko ljudi odavde koji bi mogli da mi pomognu i prevedu šta treba, da bi se neko javio, ali eto, to se do sada nije desilo. Videćemo šta će biti.

Podsetimo, Zorannah je već ranije u svojim videima pričala o tome da ne smatra da je ona dadilja ćerki svog partnera.

- Ja nju obožavam, slatka je, njegova je kopija. Daleko od toga da mi smeta što dođe kod nas jednom nedeljno, i što joj napravim večeru, operem kosu i napravim frizuru i obučem je. Ako je to dadiljanje, ne znam šta vi radite sa svojom ili decom vaših partnera - pričala je ona.

