Saša Matić zaključuje letnju turneju spektakularnim koncertom u Trsteniku 28.septembra

Posle uspešne letnje turneje koja je publiku širom regiona ostavila bez daha, Saša Matić najavljuje grandiozni završetak sezone koncertom u Trsteniku. Ovaj popularni pevač će svoj solistički koncert održati 28. septembra 2024. godine u Hali sportova, obećavajući nezaboravan muzički spektakl. Obećava veče puno emocija i vrhunske muzike, što će, bez sumnje, biti prava poslastica za sve prisutne.

foto: LiveProduction

Saša Matić, poznat po svojim emotivnim baladama i jedinstvenom vokalu, trenutno radi na novom albumu u saradnji sa Telekomom Srbije koji će premijerno predstaviti na koncertu u beogradskoj Areni, 8.marta.2025.godine. Očekuje se da će nove pesme brzo osvojiti srca njegovih vernih fanova, kao što su to učinile brojne hitove koje redovno izvodi.

foto: LiveProduction

- Tokom leta nisam imao toliko prilike da se posvetim radu na albumu, ali ću zato sada nakon letnje turneje uspeti da se posvetim radu na ovom za mene važnom projektu. Ništa ne želim da prepustim slučaju i sve pesme slušam jako dugo, dok ne kažem zvanično da je to to i da može da ide na album. Što se tiče koncerta, nakon Trstenika imaću još koncerta, ali to neće biti tim intezitetom kao tokom letnje turneje - objasnio je Saša.