"SVE I DA JE ISTINA, DA LI ĆU TO REĆI?!" Jovana Pajić progovorila o odnosu i ljubavi sa Marijom Šerifović: Više od 15 godina...

Jovana Pajić se zbog porodice povukla u medijsku ilegalu, a nakon razvoda se vratila na velika vrata sa pesmom “Ludilo moje” koja je postala apsolutni hit.

Iako nije ni slutila da će joj ova numera otvoriti mnoga vrata, ne krije da joj prija.

- Meni se ovo sve čini kao jedan san iz kojeg ne želim da me probude. Nisam bila spremna na ovu količinu pažnje i prisutnosti. Posao sam manje-više radila, ali ne ovim tempom i ovako nepripremljena. Beskrajno sam zahvalna Bogu, a onda i publici koja je to sve aminovala, odobrila i podržala. U svojim željama sam bila skromna, bilo mi je sumanuto da imam velika očekivanja od samo jedne pesme i posle toliko vremena to se stvarno činilo kao neka nemoguća misija. Moja ideja je zapravo bila da podsetim ljude na sebe, da im nešto pružim, to mi je bilo jedino važno.

Pesmom “Ludilo moje” postavila je velike kriterijume, pa su samim tim očekivanja za naredne numere još veća:

- Da, ali to je toliko nezahvalno, sigurna sam da svako ko izbacuje bilo šta, čvrsto veruje u to. I onda na kraju to mnjenje publike ili položiš ili ne položiš. Šalim se nekad sa prijateljima i kažem: “Bože, bar da mi je treća bila po redu, a ne prva, bilo bi mi lakše.” Definitivno se s ovom pesmom ništa neće meriti, zato što je ovo stvarno nešto što se kao kometa, dešava na svakih sedamdesetih i kusur godina - priča Jovana i dodaje:

- Bilo bi pogrešno da jurim pravac kao što je “Ludilo moje”, da sad izbacim drugi deo te pesme, nešto što podseća na to, ali, ostaću u svom domenu. Osećaj nikad ne treba ignorisati, zato što ovo stvarno nije ono cigla malter posao, u smislu daćete mi “tri za sto” pesme, nego je to emocija koja se prenosi. Mislim da u današnje vreme ima mnogo tih nekih plastificiranih stvari koje traju kao kiselo mleko. Publika jedino što ne prašta je ta emocija.

Svaku pesmu koju odabere, mora i da oseti, tako je bilo i sa numerom “Ludilo moje”, ali i narednom koja čeka “pravi trenutak” da ugleda svetlost dana:

- Da, malo je šizofrena. Baš, ali to je to, Ludilo. Svi imamo mi to neko, ludilo. Što se tiče druge pesme, mogu ti reći jedan deo koji kaže:

“Prezime se briše, radujte se bivše kažeš zrela za lečenje, mračnu sobu i ležanje, ali za malo to zadovoljstvo, ne dam ti budalo”.

Kako je objasnila, nije želela da pesma bude autobiografska, iako bi mnogi tako mogli da pomisle.

- Kada sam čula reči, naježila sam se momentalno. Taj tekst nije poručen. Meni je uslov bio, nemojte me uopšte u “televisa presentu” kroz situacije ubacivati. Ne mogu sad ni da pevam o cveću i proleću, ali prosto sam dala kompozitorima na volju da oni sami kako osećaju pišu.

Postoji i ona druga strana šoubiznisa, kada je njen privatni život dostupan javnosti, naročito hejterima koji “svemu nađu manu”, a to joj, kako kaže, nimalo ne prija.

- Ne mogu više da se straubaljujem tom ljudskom potrebom da se neko dobro oseća kada je nekome loše. To me onako baš deprimira i nekad čovek pomisli: “Bože, a da ja možda nikad ne izađem iz kuće?” Nekako se osećaš kao da živiš u jednoj džungli okružen lešinarima koji su željni neke krvi i zadovoljstva, jer se onda i njihov život, koliko god da je strašan, ne čini boljim. Jer što je tom nekome gore, to se oni osećaju bolje. Oni stoje iza lažnih profila, sa nekim konstatacijama i poznavanjem tebe, sa nekim dokazima koje će izneti. Trudim se da živim svoj život ispod kamena, sa svojim prijateljima, sa porodicom, sa decom.

Često se nameću i pitanja koja se tiču njenog odnosa sa Marijom Šerifović, a pevačica ima samo da kaže jedno:

- Sa Marijom se družim više od 15 godina. I letujem, i zimujem, i dolazim kod nje, i ona dolazi kod mene, ona zna moju deca odrođenja, evo sad ja njenog sina. Nikad nikome nije bilo tada zanimljivo. I niko to nije dovodio u taj kontekst. I odjednom, promenom mog statusa se to dovodi u pitanje. Na kraju krajeva, i da je to istina, pa da li ću ja sad stvarno sesti pored nekog i reći: “Da, tačno je”. Shvatila sam da šta god da kažem, to neće biti dovoljno, jer se mojim odgovorom neće zadovoljiti ničija znatiželja. Pustim da svako misli ko što hoće, rekla je Jovana, a na pitanje da li to znači, da Mariju ne smeju da pitaju o njihovom odnosu, ona je rekla da da.

Nakon razvoda, posvetila se karijeri i sada, takoreći, na poslovnom planu cveta cveće, a Jovana je otkrila da li je sada spremna i za novu ljubav.

- To mi nije sad u fokusu, ni najmanje. Sve i da jesam, ne znam kad bih to stigla. Verovatno kad te udari voz, onda ti nađeš vremena za sve. Ali mene do sad nije udario - priča Jovana i otkriva da li će ako nađe srodnu dušu karijeru ostaviti po strani:

- Ne, to se neće desiti. Sada sam i starija i imam iskustva. Posle svega što sam osetila i doživela, sigurno znam da u ovom trenutku mogu da posložim prioritete. Naravno da su na toj lestvici broj jedan moja deca. Ostalo je moj poslovni put, a sve što može da prati taj tempo će kod mene u život biti dobrodošlo. U suprotnom, žurim.

Prija je bila uz nju u svim fazama života

Jovana je gostovala na nastupu Aleksandre Prijović, a sada je otkrila da su iza njih dve godine i godine prijateljstva i brojne uspomene.

- Sa Prijom imam dugogodišnje poznanstvo i druženje. Ona je bila prisutna u svim mojim fazama života - kada sam bila u braku i kada su mi deca bila mala i njeno venčanje i dolazak njenog sina. Uvek smo bile bliske. Iskreno se raduje mom uspehu. To se uvek oseti. Mislim da nema nikakve potrebe da bilo ko kome podilazi. Nisam ni ja taj tip, nije ni ona - ispričala je Jovana u intervjuu za “Televiziju E”.

