"TO ZADOVOLJSTVO NE DAM TI, BUDALO... Jovana Pajić objavila stihove nove pesme, svi komentarišu jedno, a čeka se Saletova reakcija

Godinu i po dana od kada su Jovana Pajić i Sale Tropiko stavili tačku na svoj brak, svako od njih dvoje ima čime da se pohvali. I dok pevačica uživa u uspehu nove pesme, Sale uživa u novoj romansi.

Jovana Pajić otkrila je da već radi na novoj pesmi, čiji tekst potpisuje Danijel Pavlović, polubrat Marije Šerifović, dok iza muzike stoji Bojan Vasić. Ipak, ono zbog čega su Jovana Pajić i Sale Tropiko ponovo u fokusu je upravo tekst nove pesme na kojoj pevačica radi.

„Prezime se briše, radujte se bivše Kažeš zrela za lečenje, mračnu sobu i ležanje Al’ zamalo, to zadovoljstvo ne dam ti, budalo…“

Tekst pesme je otkrila Jovana, a brojni fanovi između redova su prepoznali upravo njenu životnu situaciju u toku razvoda, a i nakon njega. Ipak, Jovana je demantovala da je tekst pesme posvetila bivšem mužu, rekavši da bira pesme koje neće imati „televisa presenta” momenat:

- Imamo nešto što je jako kvalitetno i na to sam veoma ponosna. Taj tekst nije poručen, već sam pustila da me Danijel sam oseti. Meni je uslov bio za prošlu i sada ovu da me ne uvlače u „televisa presenta” momente kroz neke životne situacije. Prosto sam dala kompozitorima volju da kako osećaju tako i pišu, bez neke posebne navigacije – zaključila je pevačica.

Jovana je takođe otkrila i da, za razliku od bivšeg supruga, ona nije spremna za novu ljubav:

– Uopšte mi to sad nije u fokusu, ni najmanje. Sve i da jesam, ne znam kako bih sve to stigla, ali sad verovatno, kad te udari voz, nađeš vremena za sve, ali mene za sada nije udario, tako da i ako mi se to desi, sigurno da nikada više neću stavljati karijeru u drugi plan – zaključuje ona.

