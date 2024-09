VELJKO NAVALIO NA BOGDANU NASRED ULICE: Pokazali u kakvom raju uživaju, a Anastasija se ne odvaja od njih (FOTO)

Veljko i Bogdana Ražnatović već nekoliko dana uživaju u Sevilji, a društvo im svakodnevno pravi Anastasija.

Veljko je sada, na svom Instagram profilu, pokazao u kakvom raju uživaju on i njegova lepša polovina. Naime, Veljko je podelio trenutak kada su on i Bogdana razmenjivali nežnost na ulici, a ona nije skidala osmeh sa lica dok ju je on ljubio po vratu.

foto: Pritnscreen/Instagram

Njih dvoje su posetili Andaluziju gde su i nastale fotografije koje je podelio na pomenutoj društvenoj mreži.

Veljko i Bogdana su uživali u čarima ovog grada, slikali su se ispred znamenitosti, a društvo im je pravila Anastasija Ražnatović.

Odseli u hotelu gde noć košta 1.000 evra Podsetimo, Veljko i Bogdana su odseli u luksuznom hotelu gde noć košta paprenih 1.000 evra i više.

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:04 Evo gde su odseli Veljko i Bogdana u Španiji