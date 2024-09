"MJAUKALA SAM DOK SAM PEVALA, KARLEUŠA JE BILA U PRAVU! Barbara Bobak se prisetila učešća u Zvezdama Granda: Izblamirala sam se!

Barbara Bobak, jedna od najtraženijih pevačica mlađe generacije, svoju karijeru započela je u "Zvezdama Granda". U sezoni 2020/21 prvi put je stala na "Grandovu" scenu, ali nije uspela da postigne značajan uspeh i ispala je nakon prvog kruga.

Barbara priznaje da nije ponosna na svoje učešće, jer zbog treme nije pokazala svoj puni potencijal.

-Kada sam bila mala želela sam da pevam pred Karleušom i Cecom, pred svim velikim zvezdama koji su tada bili aktuelni. Pred Cecom nisam pevala, pred Jelenom Karleušom jesam u „Zvezdama Granda“ i lepo mi je. Zeznuto je kada staneš tako ispred nekog koga si gledao na televiziji. Iako se možda ta osoba tebe neće sećati sutra, ti razmišljaš šta ako se izblamiram. Ja sam se izblamirala i preživela sam – rekla je ona.

Iako je tada pored pohvala dobila i kritike, pevačica ističe da je žiri bio u pravu i da tokom tog nastupa nije pokazala ni deo svog talenta.

-Nije tada neki komentar bio loš, prosto komentari su bili realni i bilo je sve kako je ona rekla. Karleuša je rekla da je moja izvedba bila mjaukava i jeste bila, bila je katastrofa, toliko me je trema pojela, bila je žena u pravu – rekla je Barbara i otkrila kako generalno reaguje kada joj neko uputi negativnu kritiku:

-Mene loše kritike motivišu jako, tada sam krenula sa časovima pevanja, želela sam da otvorim vokal i da se oslobodim treme. Kada si siguran u to što pevaš, onda nemaš temu. To mi je značilo da treba da se probudim i da nastavim dalje.

Uprkos lošem plasmanu u „Zvezdama Granda“ Barbara je nekoliko godina kasnije uspela da izgradi svoje ime, ali i danas ističe da joj je iskustvo u takmičenju pomoglo da se oslobodi treme.

–To nisam bila ja. To je sve nekako bilo brzinski, jer desila se korona i takmičenje se promenilo. Došli su izazivači sa strane i upadalo se direktno u treći krug i to mi je bilo interesantno. Nisam imala preterane ambicije iskreno jer nisam takmičarski tip, ali sam htela da se pojavim da vidim kako je i šta se dešava. Sve je meni to bilo super kao neka ekskurzija dok nisam stala na binu. Nisam tremaroš, nikad nisam imala tremu, ali u tom momentu kad sam izašla na scenu nisam videla ni žiri, ništa… Ne znam šta se desilo, valjda taj neki momenat realizacije kad me snima kamera je bio uf.. Bilo je samo šta izađe iz mene, izađe i zašla je katastrofa. Bila sam u fazonu samo da ne budem u falšu da se toliko ne obrukam i nisam. I to je sve što sam dala od sebe tu – ispričala je Barbara za Grand.

