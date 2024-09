"UMRO JE SA OSAM GODINA" Porodična tragedija je obeležila život naše pevačice: S istom bolešću se borila cela porodica

Biljana Sečivanović takmičila se u "Zvezdama Granda", a s godinama se povukla sa javne scene.

Ona je jednom prilikom ispričala kako je prevazišla brojne psihičke i fizičke izazove u životu.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, njeni roditelji su bolovali od raka, rođena sestra takođe, velika porodična tragedija im je obeležila živote. Sin njene sestre preminuo je kada je imao osam godina.

- Porođaj je krenuo normalnim putem, a onda se dete zaglavilo u porođajnom kanalu, pa sam se na carski rez na kraju porodila i onda kada sam ga uzela u ruke, prosto nisam znala šta ću sa sobom, krenula sam da plačem, tako da je osoblje koje je radilo u tom momentu, ja sam se porodila u Austriji, jer sam tada bila tamo na privremenom radu i boravku, osoblje je mislilo da sam doživela postporođajni stres koje žene često doživljavaju, a onda mi je trebalo i neko vreme da se ja izridam, isplačem, da objasnim ženama, u stvari, šta je moj problem, koja je moja muka i prolazila kroz agoniju svega toga - prisetila se Biljana najtežeg trenutka u svom životu u emisiji "RTS Ordinacija".

- Bila sam prisutna baš u vreme njegove bitke, borbe, pošto je u to vreme sestra operisala kičmu, jer je imala diskus herniju i nije mogla da ustane na noge, smenjivali smo se, naravno, svi mi iz porodice uže, ko je boravio sa njim, ko je mogao da provodi neko vreme, kvalitetno sa njim, ja sam, takođe, provodila iako sam bila sa već poodmaklom trudnoćom, kada je dete već bilo pod prilično jakim sedativima i kada vidite da mu nije dobro, ali je bio izuzetno hrabar. Nije imao punih devet godina kada je preminuo. U aprilu je preminuo, a u avgustu bi napunio devet godina, a sa tri i po mu je dijagnostikovano”, nastavila je Biljana svoju tešku priču i dodala da nije gubila nadu do samog kraja da će mu biti bolje.

foto: Printskrin Youtube

Borba sa emocijama u trenutku kada dobija svoje dete, a gubi sestrino bila je veoma teška.

- Teško je pomiriti se, to su stvarno situacije koje nikome ne bih poželela u životu, a zamislite, nije samo meni bilo tako, zamislite koliko je ljudi oko mene isto to proživljavalo, počevši od moje majke, koja jedno unuče ispraća, jedno joj stiglo, pritom to joj je prvo unuče od mene i nema prostora ni ona žena da se raduje, zamislite i moju sestru, svoje ispraća, sad nas dve smo nekako povezane kroz ceo život i ne može da se raduje mom detetu, ali u neku drugu ruku, opet je našla taj momenat da se nekako vadi iz svog bola, iz svoje tuge te nenormalne, u stvari, možda je tako, uslovno rečeno, Bog namestio, da dođe upravo to jedno malo biće koje će da popuni tu jednu prazninu koja je ogromna ostala u našim srcima, nije on mogao da je popuni celu, da se razumemo, on je biće za sebe i Nikola je bio biće za sebe i svako ima svoj deo u srcima, ali, evo da kažem kroz celo njegovo odrastanje, detinjstvo, nebitno, uvek se nekako protezao i povezivao taj datum i uvek ga je pratila ta neka tuga. Ove godine slavimo punoletstvo i odlučila sam da se ove godine baš radujem", rekla je pevačica.

Biljana je otkrila da se više puta suočavala sa najtežom dijagnozom, ali da se oba puta javila na vreme.

- Meni je, sva sreća, definisano kao karcinom, ali nulti stadijum. Sva sreća, pa imam tu zdravstvenu kulturu od malena, od kako sam postala devojka, posećivala sam ginekologa redovno i nisam ih menjala, imala sam isključivo jednog kod koga sam godinama išla, koji je pratio. S obzirom da u porodici imam tu neku porodičnu anamnezu da vučem taj neki gen i baka i deka sa mamine strane i mama u to vreme, ona je mene rodila, pa tada je otišla na operaciju karcinoma. Sada je, hvala Bogu, živa i zdrava i treba da slavimo osamdeseti rođendan”, istakla je Biljana Sečivanović tom prilikom.

