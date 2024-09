ONA JE "LUTKA SA NASLOVNE STRANE"! Prišao mi je jedan pijanac i narkoman i počeo da me udara... Onda je došao Bora i rekao 7 reči

Pokojni Bora Đorđević je sa svojom rok grupom “Riblja čorba” snimio veliki broj hitova. Posebnu pažnju privukla je tada Meri Cakić, glavna glumica u spotu za pesmu “Lutka sa naslovne strane”.

Povukla se iz javnosti, a sada je ekskluzivno za Kurir pristala da se priseti prijateljstva sa Borom.

Reporterka Kurir televitije, Teodora Borozan, istakla je da čak i nakon 42 godine, Meri i dalje izgleda kao "lutka sa naslovne strane".

foto: Kurir Televizija

Meri je prvo ispričala kako je upoznala Boru u jednoj beogradskoj kafani:

- Tu smo se okupljali, jednom sam se ja tu našla, sedela za susednim stolom. Prišao mi je neki Aca, koji je bio poznati alkoholičar i narkoman, i udara me nečim po glavi. Bora je kriknuo i rekao "Ne, Aco, ona je pod mojom zaštitom!" Hvala pokojnom Bori što sam uvek bila zaštićena.

Ona se osvrnula i na svoju ulogu u spotu pesme "Lutka sa naslovne strane":

- Ja sam se još u Leskovcu bavila novinarstvom, i tamo sam upoznala rokere, ali nisam poznavala Boru, Čolu... Znala sam da ću njih naći u jednoj kafani. Kada ja tu prođem, to je bio putujući zemljotres, svi su me gledali. Bora me tu zapazio, i rekao "ti ćeš meni biti specijalni gost". Ja sam pitala zašto baš ja, na šta je on odgovorio "ti nemaš samo izgled, već i harizmu, ti to možeš da izneseš. Možeš da se skineš i da ne izgledaš vulgarno".

Za kraj ona je podelila njihovo poslednje viđanje prenego što nas je pevač napustio.

- Vrlo pozitivno ću se sećati Bore, vrlo emotivan. Predložila sam mu da skrati kosu poslednji put kada sam ga videla, i on je rekao "Ja? Nikako!" - ispričala je Meri.

