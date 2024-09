"OTIŠLA SAM U ZG MISLEĆI DA JE TO SUPER" Varja Topalović progovorila šta se dešava iza kulisa takmičenja: Nisam dobila priliku...

Varja Topalović, široj javnosti postala je poznata nakon takmičenja u muzičkom šou programu Zvezde Granda, tokom kojeg se nije proslavila, nakon čega je postala miljenica Žike Jakšića i počela da radi s njim u emisiji "Nikad nije kasno".

foto: Nikola Mihajević

Varja je bila gošća u jednoj emisiji, i u divnom popodnevnom razgovor otkrila detalje iz takmičenja, saradnje sa Jakšićem, ali i novoj, svojoj prvoj solo pesmi "Bez maske", koju je nedavno objavila.

Na samom početku vrlo prijatnog razgovora, pevačica nam je otkrila kako je došla na ideju da se prijavi za muzičko takmičenje, koje je, kako kaže, u tom momentu vrlo olako shvatala.

- To je bilo 2020. godine, ja sam odlučila da se prijavim jer su bile onlajn prijave i nije moralo da se stoji u onoj tamo masi, pošto svi znamo kada su onlajn prijave da je 1.000 ljudi u onom studiju. Poslala sam prijavu, pa ako prođe - prođe, i prošlo je. Onda sam krenula da se takmičim, ali eto nisam možda ozbiljno pristupila tom takmičenju, kako bih možda sada. Nisam razmišljala o odabiru pesama, o spremanju tih pesama, nego sam mislila ja sam super pevač i idem ja da probam. Naravno, ne može tako, za sve treba da se sprema, pa i za to - otkrila je pevačica i dodala da se samo pokajala jer je u prvom krugu pevala pesmu Marije Šerifović:

- Moram da priznam da jesam olako shvatila, sad ovako kad razmislim, mislim da bih totalnu drugačiju neku strategiju napravila kako bih pristupila nečemu. Nije da se kajem, ali, eto krivo mi je što sam u tom prvom krugu pevala pesmu Marije Šerifović. Ja nisam toliko ni pratila toliko te Zvezde Granda do tada, neko sma ko je dorastao u potpuno drugoj atmosferi kod kuće. Moja majka je profesorka klavira, sestra svira violinu, kod nas se slušao samo pop-rok, a najveći narodnjak u našoj kući je bila Nataša Bekvalac, koju ja trenutno sada smatram za popo pevača. Tada sam pevala pop-rok, nakon čega sam imala neki prelaz na ponekog narodnjaka i akustiku, i onda idem ja u Zvezde Granda, misleći, super. To mi je jedino krivo što nisam razmišljala i što nisam odabrala neku drugu pesmu za sporu, jer sam zbog te pesme umesto šest "da", dobila pet. I, naravno nisam dobila "da" od Marije Šerifović, jer sam pevala njenu pesmu, to mi je krivo, jer možda da sam dobila tih šest "da", mogla bih da biram nekog drugog mentora, možda bih se sa drugim bolje sporazumela, snašla....

foto: Nikola Mihajević

Isitče da je imala veliku želju da za mentora izabere Karleušu, a sa tadašnjim mentorom i nije bila baš bliska.

- Moram da priznam da su te godine bili jaki takmičari, da se sećam da su bili i Isak Šabanović i Zorja sa mnom i prosto mislim da se Mili fokusira samo na njih, tako da smo mi ostali bili sa strane. Tako da nije kao da smo bili na nekim sličnim talasnim dužnima, jer ja sam baš te godine htela da izaberem Jelenu Karleušu. Zato što su me svi toliko plašili za nju i govorili: "Jaoj, eto sad kad te vidi, rećiće, super si, slatka si, moraš da smršaš..." Nisam dobila tu priliku da je izabrem - otkrila je, pa istakla kakvo mišljenje imao o JK:

- Baš je bilo skroz kontra, koliko su me ljudi plašili, ona mi je davala samo pozitivne komentare.

Na pitanje ko je od pevač, odnosno članov žirija oduševi, a ko razočarao, ističe da niko posebno, ali jednog člana je posebno izdvojila.

- Nisam imala nikakvu impresiju, tek kada sam počela da radim Nikad nije kasno, tada smo imali pristum bekstejdžu i mogla sam da upoznam razne neke goste koje su bili. Između ostalog bila je i Snežana Đurišić, mislila sam da je jako jedna distancirana, hladna žena, ali kada je bila kod nas u emisiji, totalno je drugačija, jedna topla žena. Niko me nije razočarao, ali sam dosta sam pozitivnih impresija imala o nekim ljudima.

foto: Printscreen/Nikad nije kasno

Nakon Zvezda Granda dolazi i saradanja sa Žikom Jakšićem, koja se dogodila sasvim slučajno, iako nije želela da više ikada stane na Grandovu scenu.

- Radila sam u nekom kafiću u Beogradu, gde vlasnik poznaje Žiku i on je tražio neku preporuku. Otišle smo na probu i prosto smo samo krenuli u projekat. Rekla sam posle Zvezda Granda da nikada neću stati na tu scenu, da mi je to jako unosilo neko nervozu, ali onda je došla emisija Nikad nije kasno, koja se snima isto tu i baš mi je drago što sam deo projekta.

O Žiki ima samo reči hvale.

- Žika, pa uvek je pozitivan smešan, ume da se šali sa ljudima. Davao mi je savete, jako me podržava, rekal sam kako sam počela da treniram i on me je podržao u svim odlukama koje sam donela u tom nekom prethodnom periodu. Pet nedelja sam odsustvovala, a on mi je rekao da me čekaju. Stvarno je čovek iz naroda, kako ga ljudi doživljavaju - rekla je, pa dodala:

- Bili smo sa fakultetom na skijanju, i ja sam bila u nekom provodu, prepoznala sam čoveka koji svira klavijature u klubu u kojem smo bili. On je mene pozvao da otpevam dve narodne pesme koje sam tada znala, i sada smejaće se ljudi, ali u tom trenutku ja držim mikrofon i držim veliku sumu novca na mikrofonu za te dve pesme. I sad, ja onako razmišljam, želim da postinem dosta toga, da napravim nešto svoje, a s druge strane moram i da zaradim da bih mogla da postignem. Onda sam presekla i rekla, okej, ako živim u državi gde vladaju folk i turbo-folk, hajde onda da se jedan perido bavim time, pa Bože zdravlja u međuvremenu ću napraviti nešto svoje. Ja volim narodnjake, ali nezgodno je što ja to u kući nisam nikad slušala, i za razliku od neke druge pevačice koja je naslušana svega toga, moji trileri su više u pop fazonu.

Varja je otkrila za koju pesmu je dobila najveći bakšiš.

- Ne znam, sećam se koju sam pesmu koju sam pevala tada kada sam došla do saznanja da želim... Bila je pesma Verice Šerifović, "Ako treba mogu to", to su balade pred kraj, ali moram da kažem da bend u kojem trenutno radim, sigurno iam jedan blok, pa sigurno jedno 45 minuta krajišničkih pesama... Tako da, mislim da tu ide dosta para, ali to je više neka muška gara koje pevaju, ali dosta ljudi traži Ćanine pesme... - rekla je ona, te dodala ko najviše voli da počasti bakšišom.

- Uvek mislim da je to običan narod i mi muzičari, međusobno jedni s drugima. U poslednje vreme se ljudi zaista troše na mnoge stvari, kad vidim koliko daju i za to venčanje ili to veselje u koje su uložili dosta novca, onda mi je jasno kada vidim da nekad ne čašćavaju muziku. Da ne ispadne sad glupo, ali ne mogu da verujem da si kum na veselju i da ti ne daš ni dinara - istakla je ona, te otkrila da li je doživela neku neprijatnu situaciju na nastupu ili veselju.

- Ima milion stvari. Nekako uvek izbegnem vešto te neke situacije, ali sam primetila da na tim veseljima stariji ljudi prilaze meni da me pitaju za pesmu koje su se prenosile s kolena na koleno, ni ne postoje na Jutjubu, onda me drmaju ili.... Gde mene uvek nađu, čak me nekad i pitaju za muške pesme. Trenirala sam karate 15 godina, tako da se ne plašim za sebe, znala bih da odreagujem sigurno - rekla je pevačica, pa progovorila o generalnoj zaradi pevača, i koliko para mogu da zarade na jednoj proslavi.

- To sve, manje više zavisi, od toga da li je afirmisan pevač koji ima svoje pesme, svoju cenu, da dođe samo na veselje, a ja još nisam neko ko je totalno afirmisan, radim na tome. Ne može baš sa 5.000 evra, manje... Sve zavisi od bakšiša koji je plus, a ta cifra može da se zaradi na nekom mesečnom nivou. Ne radim taj tip veselja na kojima može da se zaradi - rekla je ona, pa iznela svoje mišljenje o romskim veseljima.

- Moje mišljenje je da ja to ne bih mogla da radim, nemam repertoar za takvu vrstu veselja. Na romskim veseljima se dosta zarađuje, s druge stane tu postoje neki dogovori, garancije, koliko se vraća, koliko ide. Sve zavisi ili radiš za jednu cenu, pa ako prebaciš ništa ili radiš za jednu cenu, a sve što je plus ti je super - otkriva nam Varja.

Varja je započela solo karijeru, te je objavila spot za svoju novu pesmu, ali i novitete koje publika može da očekuje.

- Tri kavera, jedna će biti od Cece, to mi je jedna od omiljenih pesama pošto je muziku i aranžan radio Oliver Mandić pa je skroz taj neki pop-folk, čini mi se da je moj senzibilitet. Malo sam u manjku s vremenom, a krajem avgusta izlazi ta moja prvo solo pesma, pa do kraja godine još jedna i da krenemo punom parom.

Kurir.rs/ Telegraf.rs / Preneo: M. J.

