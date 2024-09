ONI SU PREŽIVELI TEŠKE SAOBRAĆAJKE! Život im visio na koncu, a od njihovih ispovesti ledi se krv u žilama

Milica Pavlović, Vanja Mijatović, Vjera Mujović i Dejan Petrović svojevremeno su doživeli teške saobraćajne nesreće u kojima su bili ozbiljno povređeni.

Oni su se dugo oporavljali od posledica saobraćajki koje su doživeli, pa su tek posle nekoliko godina smogli snage da o tome pričaju o javnosti.

foto: Mina Dishlenkovich

Poslednja u nizu koja je govorila o svom traumatičnom iskustvu bila je Milica Pavlović. Ona je otkrila da je nesreću doživela u Švajcarskoj, pre nego što je postala poznata kroz muzičko takmičenje.

- Imam 32 kopče. Saobraćajnu nesreću sam imala u Švajcarskoj, pre takmičenja. Nosila sam metalnu šinu za vreme takmičenja i čim sam snimila pesmu "Tango", letnja turneja se završila, ja sam se vratila i opet operisala. To je bio ogroman problem - izjavila je Milica.

Nesreća je ostavila trajne posledice na Milicu, koja danas ima teškoća pri vožnji sa drugim ljudima.

- Čak i kada me vozač vozi, nema spavanja, jer ja sve vreme sa njim "vozim, kočim i dajem gas". Možda dvoje-troje ljudi u mom okruženju voze tako da mogu da zaspim, inače šanse nema. Ja sam budna sve vreme, to je nešto jače od mene - rekla je ona za medije.

foto: Ana Paunković

Vanja Mijatović je u februaru 2013. godine, doživela saobraćajnu nesreću u kojoj je bila teško povređena. Srećom je izbegla operaciju, ali je zbog jakih bolova morala da bude na odeljenju intenzivne nege u bolnici u Kraljevu.

Sa Mijatovićevom su u automobilu bile i njene kolege, Ana Sević i Stefan Petrušić, koji su prošli sa lakšim povredama.

- Vodim normalan život, zahvalna sam Bogu na tome jer sam ponovo na nogama. Tada su doktori rekli da sam, ne daj Bože, mogla da ostanem vrlo lako nepokretna. To je nešto što je bilo teško svariti, ali s druge strane, kao da mi je dat novi život i totalno drugačije posmatram život sada i pre tog udesa. Bila sam onemogućena da sedim, nisam mogla da ustanem iz kreveta prvih pet nedelje, nakon toga sam korak po korak učila ponovo da hodam. Šest meseci jednog upornog vežbanja da se vratim u onaj život koji sam imala pre toga, samo bolji - rekla je Vanja, te je otkrila i da nije bila skroz svesna momenta šta se desilo:

- Nisam bila potpuno svesna, svesna sam bila prvog udarca. Sećam se da sam se zaklonila, pa je bio izuzetno jak udarac u sedište. Kada se zaustavio auto i kada su me kolege pitale: "Jesi li dobro?", ja sam rekla: "Dobro sam, samo me uspravite", jer nisam mogla sama. Pošto sam imala pneumotoraks i pošto mi je ključna kost bila polomljena dva puta i pršljenovi, malo je bila i panika uključena u sve to, sećam se ta dva momenta. Ja mislim da sam bila svesna, mislim da nisam pala u nesvest, zato što mi je Ana Sević rekla da sam vrištala sve vreme, ali je moj mozak izbrisao to. Bilo mi je lakše kada je hitna došla, tu je bila jedna gospođa koja je u trenutku dok sam ja sedela u autu, bila je sve vreme uz mene. U mom slučaju je bilo potrebno mirovanje, bez ikakvog pokreta, dok sam ležala, u krevetu sam radila vežbe za mišiće, jer su donekle atrofirali i da ne bi atrofirali - prisetila se Vanja.

foto: Petar Aleksić

Glumica Vjera Mujović imala je 12 operacija.

- Moram priznati da sam se umorila - od sebe. Kao da sam neka dosadna štreberka. Ali ovde nisu doživljaji s putovanja, ludovanja, slavlja, suze, 12 operacija, zaljubljivanja, sreća, razočaranja, uzleti... Prijatelji, smejanje, kukanje, sumnje, radosti... Često se osećam kao da sam živela tako zgusnuto da je to nekad bilo teško gledati, a kamoli meni - izdržati. Ja jesam fatalistkinja i ekstremistkinja, ali - mnogo je. Imam potrebu malo da predahnem i zastanem. Ali život ne da, ne dozvoljava - ispričala je Vjera.

foto: Live Production

I trubač Dejan Petrović prsetio se teške saobraćajne nesreće koju je doživeo 2017. godine.

Nesreća se dogodila u Ovčar Banji kod manastira Nikolje, kada je zaspao za volanom i sletio sa puta. Petrović je ispričao kako se njegov život promenio nakon nesreće.

- Imam strah od vožnje i danas. Ako spavam u kolima i vozač naglo zakoči ili naiđe na nepravilan put, strah se odmah vrati. To je strah koji je teško izbaciti iz čovijeka - rekao je Dejan za medije.

Petrović je detaljno opisao kako je preživio teške trenutke:

- Leteo sam 70 metara, prevrtao se u provaliju i znao sam da upadam u jezero u Ovčar Banji. Zadnje drvo me je zaustavilo, preko puta manastira Nikolje. Imao sam samo jednu malu grebotinu i jednu malu masnicu - prisetio se Petrović, dodajući koliko je imao sreće u nesreći.

foto: Petar Aleksić

