"VELJKU LAJKUJU FOTKE SAMO MOJI FANOVI" Seka Aleksić otvoreno o privatnosti, jednim odgovorom je sve šokirala

Seka Aleksić održala je nastup u poznatom beogradskom lokalu, a u razgovoru s medijima otkrila je da je za ples oko striptiz šipke u novom spotu unajmila dublerku.

- Na storijima sam ja, ali ja nisam uspela da to savladam. To je toliko teško. Kad sam otišla na prvi čas, šokirala sam se. Nisam mogla da se podignem, što od težine, što zbog toga što ne treniram. Na šipci vi sve morate na rukama da radite, kompletno telo dižete rukama. Uspela sam u spotu da se ne primeti da ne znam - otkrila je ona.

foto: Ata images

Pevačica se u restoranu pojavila sa suprugom Veljkom Piljikićem, a nas je zanimalo da li gleda i lajkuje golišave fotografije muškaraca na društvenim mrežama:

- Ne, ne. Mislim da nije primereno da ja kao supruga i javna ličnost lajkujem gole fotografije drugih ljudi. Ne znam šta bi to moralo toliko da mi se dopadne, pa da lajkujem takvu fotografiju. Ne gledam ni ko Veljku lajkuje fotke. Ja mislim da njemu lajkuju fotke samo moji fanovi... (smeh) Mi smi izuzeno skladan i miran par - rekla je Seka, pa je istakla i da čita negativne komentare:

- Zanima me šta ljudi misle o nama, ponekad čitam komentare. To je potpuno prirodno. Kod Veljka nema hejt komentara, kod mene naravno da ima. Ja to znam da podnesem. Nikada nisam razmišljala o tome, pričam šta želim, iskrena sam - dodala je Seka na kraju.

foto: Ata images

Kurir.rs

Bonus video:

00:54 SEKA ALEKSIĆ ISPRIČALA NAJVEĆI BLAM KOJI JE DOŽIVELA! Krađa kapica u tržnom centru: SAMO SAM POBEGLA I VRIŠTALA OD SMEHA!