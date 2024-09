OVAKO IZGLEDA DVOSPRATNA KUĆA MILANA MILOŠEVIĆA U BEOGRADU! Čist luksuz: Dve dnevne sobe, umetnička dela, bogata dekoracija...

Milan Milošević proslavio se učešćem u rijalitiju "Zadruga". Nakon takmičenja, postao je voditelj ovog rijaliti šou programa.

Naime, voditelj Milan Milošević živi u beogradskom naselju Altina, a kuću je tamo kupio upravo od zarade u Zadruzi, kako su ranije pisali domaći mediji. On je pre nekoliko godina iskeširao nekoliko desetina hiljada evra i kupio dvospratnu kuću.

Milošević u kući ima čak dve dnevne sobe, a zidovi kuće gotovo su "zatrpani" vrednim umetničkim delima.

U spavaćoj sobi dominira veliki bračni krevet, dok lampe koje se nalaze po celoj kući atmosferu čine romantičnom.

Voditelj je jednom prilikom pokazao i kako je ukrasio svoj dom za praznike i mnogi su komentarisali da mu kuća izgleda čarobno.

Osim toga, Milan je na svom Instagramu otkrio i kako izgleda njegovo raskošno dvorište, u kom je oformio svoj mali raj, a svaki kutak je sam napravio i posadio.

Ljuljaška, slatke dekoracije i šareno cveće preovladavaju dvorištem, a on je istakao da svako jutro sam zaliva i uređuje svoje carstvo.

- Iskren da budem, jedini kućni posao koji obavljam je slaganje i odlaganje garderobe jer to ne dozvoljavam nikome, a ostale poslove prepuštam drugima koji to umeju dosta stručnije i konciznije da obave. Ne usisavam, ne perem suđe, ne uključujem mašinu za veš, ne kuvam, ne brišem prašinu i ne peglam. Sve sam vam rekao. Nekada sam sve to radio, međutim, sada je sve drugačije u mom životu. Vremena slobodnog imam toliko malo da bih ga trošio na te stvari - rekao je Milan jednom prilikom u jednom intervju.

Voditelj je tada istakao da toliko uživa u svom domu, da ne može da se odluči koji kutak mu je najdraži:

- Najviše vremena provodim u dnevnom boravku iskreno, jer tu se osećam nekako domaćinski, ne znam to da opišem. Ovo je moja prva nekretnina u životu i dopuštam sebi malo tog hedonizma, a kojeg je dnevni boravak prepun. Uživam, prosto je. Omiljeni kutak nemam jer mi se dešava da dok odmaram u dnevnom boravku pomislim da mi je tu upravo najljepše, a onda se preselim u spavaću sobu i kažem sebi eh, ovde mi je najljepše… Vejrujte mi da to isto činim i u kuhinji, kupatilu i garderoberu, a o dvorištu da ne pričam.

Blic

Bonus video:

