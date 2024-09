BORA ZBOG GRANTA PREBIO PORTIRA LAZU! Bacio ga, zaključao u WC, on reportirao šefu: "Kako da postupim?" Spasla ih ova pevačica

Legendarni Borisav Bora Đorđević prema želji sahranjen je u rodnom Čačku. Mnoge poznate ličnosti potresene njegovom smrću oglasile su se dirljivim rečima, a od našeg muzičara oprostio se i čuveni Edi Grant sa kojim je Bora davnih dana snimio pesmu "Amsterdam".

- Upravo sam obavešten da je preminuo moj prijatelj i kolega umetnik Bora sa kojim sam snimio pesmu "Amsterdam" pre četrdesetak godina. Njegovoj porodici, prijateljima i brojnim fanovima izražavam iskreno saučešće. Neka njegova duša nađe večni mir - napisao se Edi na Instagramu, uz zajedničku fotografiju kada je zatečen vešću o Borinom odlasku.

Međutim, mnogi ne znaju kako je došlo do ove nesvakidašnje saradnje i ko je kumovao da Grantov glas osvane na albumu Riblje čorbe.

Naime, Čorbin basista Miša Aleksić, koji je četiri godine pre njega preminuo od posledica korone, opisao je svojevremeno taj događaj u svojoj autobiografiji.

- Kad smo prešli u "Jugoton" 1984. i objavili album "Večeras vas zabavljaju muzičari koji piju", doživeli smo neuspeh iako je tu bilo odličnih pesama. "Jugoton", jednostavno, nije uradio dobru reklamu i počele su da nam opadaju posete na koncertima. Ali vratili smo se sa pločom "Osmi nervni slom", na kojoj smo imali Edija Granta kao gosta. To je posebna i vrlo zanimljiva priča kako smo došli do njega - otkrio je Aleksić u svojoj autobiografiji i nastavio:

- Mi smo ga pitali posle njegovog koncerta da li bi hteo da otpeva jednu strofu u našoj pesmi, a on je krenuo da nas eskivira - te boli me grlo, te nisam raspoložen, te smeta mi dim... A studio već spreman i samo čekamo da on dođe da snimimo "Amsterdam"! E, tu nam je Slađana Milošević dosta pomogla jer mu je rekla: "Ovo je najbolji srpski bend, nećete se pokajati. Dođite samo da čujete pesmu." Odradila je to na šarm, Edi nije imao više izgovora, ha-ha-ha! I onda je nastala ona čuvena scena kad obezbeđenje nije htelo da pusti Granta u studio jer je stranac, a još i crnac! Međutim, Bora uhvati tipa iz obezbeđenja, zaključa ga u WC, nastane opšta frka! Dođe i policija! Za to vreme Edi je s nama bio zaključan u studiju i čuo je pesmu. I odmah je rekao: "Ajd, namestite mi mikrofon, hoću da otpevam!"

Naime, reč je o izvesnom Lazi portiru o kome je jednom prilikom progovorio i sam Bora.

On je navodno preprečio put Bori, Grantu i ostalima, vičući kako Grant ne može da uđe jer nije na spisku.

- Tada mi je pukao film - govorio je Bora, pa nastavio:

- Na oči su mi pale roletne. Zar posle toliko muka i neizvesnosti da celu stvar sjebe Laza portir? Zgrabio sam nesrećnog čoveka i sa sve pištoljem ga bacio iza pulta. Laza nije mogao da veruje šta mu se dešava. Baš nekako u tom trenutku, u studio su ušetali Grant, Slađana Milošević i neko društvo, ne primećujući sranja u toku. Samo sam rekao pokojnoj Dragani: "Slušaj, kad ovaj zovne miliciju, zadržavaj ih što duže. Posle su mi pričali da je Laza, kada je došao sebi, zvao svog šefa i raportirao: “Pevač Đorđević me je fizički napao u pijanom stanju i uveo neka neovlašćena lica u Studio 5. Kako da postupim?”

