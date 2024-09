"BORA JE BIO OGORČEN NA BALAŠEVIĆA" Prijatelj pokojnog pevača otkrio razlog zbog kog je puklo prijateljstvo dvojice umetnika

Tekstovi koje je pisao Bora Đorđević, frontmen Riblje Čorbe, izazivali su oduvek veliko interesovanje javnosti. U medijima su se pojavljivale razne priče o tome kako su pesme nastajale i kome su posvećivane.

Frontmen Riblje Čorbe sahranjen je prošle subote u Čačku. Posle njega ostale su da žive njegove pesme, prijatelji i fanovi koji će pričati o njemu.

Ko je zapravo bio Bora Đorđević i kome je posvetio stihove nekih pesama, otkrio je za Kurir televiziju novinar Dragan Jakovljević, koji je za početak naglasio da su se upoznali još u mladosti, i bili nerazdvojni.

Ispričao je i priču o pesmi "Lutka sa naslovne strane", ali i pomenuo Borin odnos sa Đorđem Balaševićem:

- On je bio jako ogorčen na Balaševića, a Balašević nije mogao da podnese da je neko talentovaniji od njega. On je "Lutku sa naslovne strane" posvetio Biljani Nevajdi, a napisao je još dok je bio u grupi "Suncokret", ali niko nije imao ukusa i nisu hteli da mu objave pesmu. On je onda otišao u "Rani mraz" kod Balaševića, on ga je ismejao. On je onda meni rekao, sada ću početi i da pevam, i da sviram, i da komponujem, sve da radim sam, da budem producent.

Rekao je i da jeste istina da je bio zaljubljive prirode, ali ne na onaj način na koji njegove pesme to predstavljaju.

- Ljudi koji ga ne znaju su dobili pogrešan utisak o njemu. On je samo tri ili četiri ljubavnih pesmama napisao. Dve pesme o Biljani, jedna od njih je "Lutka sa naslovne strane", zatim "Ostani đubre do kraja" - rekao je i nastavio:

- On jeste bio zaljubljive prirode, kao što smo svi. Zbog devojke Maje Jovanović je Bora krenuo u toalet u Šumatovac da plače, a uopšte nije bio plačljive prirode, bio je veliki šmeker. On je bio jako uspešan kod devojaka. Njega su startovale devojke neprestano. Voleo je on sve te devojke, ali je malo preuveličavao to, jer kao pesnik je morao da piše na taj način.

On je otkrio i da su stihovi pesme "Dva dinara druže" zapravo posvećeni njemu.

- Stihovi pesme "Dva dinara druže" su posvećeni meni. Sedeli smo i dosta smo popili, već je bio fajront. Pošto je Bora dosta pio, morao je često da ide u toalet. Mi smo imali naviku da dajemo konobarima velike bakšiše, ali nikada nismo plaćali WC, nego smo bežali. On ode u WC, vraća se i kaže mi da mu dam dva dinara, jer žena koja naplaćuje ovog puta nije htela da ga pusti - rekao je, i dodao:

- On u pesmi kaže "štedeli smo za stan", on nije štedeo sa devojkama, već sa mnom. Bora mi je pročitao stihove "socijalni slučaj na vratima wc-a, dva dinara druže...", i rekao da sam mu sačuvao dostojanstvo. On je svaku svoju pesmu nekome posvetio.

