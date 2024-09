"BIO SAM U DOMU DO 5. GODINE" Potresna ispovest Nenada Ćubića izaziva suze: Krili su od mene i brata da smo usvojeni...

Prethodne noći u Beloj kući učesnici Elite su otvoreno govorili o svom životu i gledaocima predstavili životne priče.

Jedna od potresnijih bila je sudbina Nenada Ćubića, koji je pričao o svom detinjstvu u domu za nezbrinutu decu.

foto: Printscreen

Čime možeš da se pohvališ - pitala je Ivana.

- Usvojili su me roditelji, to mi je najveći uspeh za sad. Krenuo sam od nule, bio sam u domu od pete godine. Svaki dan smo jeli jedno jelo. Imao sam loša iskustva, pre nego što su me ostavili. Imao sam pet, a brat tri godine - rekao je Nenad.

- Ispričaj nam o porodici - rekla je Ivana.

- Tata je umro pre šest meseci, bio je teško bolestan. Dobio je rak na grlu, bio je na poslu. Borio se i kad je bio bolestan, da bi nama bilo bolje. Mi to nismo znali da cenimo. Mama isto nije u najboljem stanju, održava sve, štalu i kuću. Došao sam da zaradim neke pare, kako bih joj pomogao. Njena penzija je baš mala, šta možemo od 40.000 - ispričao je Nenad.

foto: Printscreen

- Je l' tvoj brat radio - pitala je Šopićeva.

- Radio je, ali prestao je. Vezani smo, jer smo zajedno usvojeni. Samo bih voleo da saznam ko su mi pravi roditelji, da ih pitam par stvari. Krili su od nas da smo usvojeni, jer su se plašili da bi otišli kod njih. Voleo bih da ih vidim samo na pet minuta, da znam zašto mi nisu dali život - rekao je Ćubić.

- Brat ti je kod kuće pretpostavljam - rekla je voditeljka.

- Da, pomaže mami oko kuće i stoke - odgovorio je Nenad.

- Da li su tvoji roditelji imali još dece pored vas - upitala je Ivana.

foto: Printscreen

- Ne, nisu mogli da imaju dece.

- Je l' si bio u vojsci - pitala je voditeljka.

- Jesam, bilo je nikakvo. Kockao sam, hteo sam pare. Od prvih para sam kupio telefon - kazao je Nenad.

