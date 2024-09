"MOŽDA JOJ SE SAD POSREĆI" Vesna Zmijanac prokomentarisala venčanicu Kaje Ostojić! Ovaj momenat joj je jako čudan s venčanja

Vesna Zmijanac prošle noći imala je nastup u srpskoj prestonici, a mediji su bili tu kako bi sa pevačicom prokomentarisali aktuelne teme.

foto: Printskrin / You Tube

Jedna od njih bila je i venčanica Kaje Ostojić koja se udala pre dva dana po četvrti put. Ono što je svima privuklo pažnju je njena crna venčanica, a sada je i Vesna dala svoj komentar:

foto: Printscreen Instagram

- Ne znam šta da mislim o crnoj venčanici. Za mene je to nešto novo, i ne ide mi. I bela me je nervirala, ali dobro, ako je ona odlučila to je okej. Ja to ne bih radila. Možda joj se sad posreći - rekla je Zmijančeva za jutjub kanal Pravo lice estrade.

Bonus video:

01:28:58 SCENIRANJE 04.06.2023. DRAGANA KATIC