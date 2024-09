"BILA SAM JAKO NESREĆNA, TO NISAM BILA JA" Ana Nikolić se slomila na komade, otkrila sve o bolnom periodu i promeni pola (VIDEO)

Učesnici "Elite 8" imali su zadatak da u nekoliko minuta predstave sebe, a među prvima je govorila Ana Nikolić, koja se slomila o priči o promeni pola.

Mika Vasić, kao i njegov brat Giba podvrgli su se operaciji promene pola, a Ana je nakon toga ušla u rijaliti sa dečkom Stefanom.

- Koji je tvoj najveći životni uspeh? - pitala je Ivana Šopić.

- Ovo što sad vidite. Mnogo sam se potrudila za to. Srećna sam, ali nisu sve godine bile bajne. Bila sam jako nesrećna, to nisam bila ja. Nisam htela da se pojavim u medijima, dok to ne budem ja - započela je Ana i otkrila koliko joj je bilo teško zbog svega:

- Nije bilo lako, sve smo to mi finansirali. Hvala mojim roditeljima što su bili uz sestru i mene. Vole nas i da smo ovakvi i onakvi - rekla je Nikolićeva kroz suze.

- Je l' te bilo strah kako će javnosti reagovati na tvoju promenu? - pitala voditeljka.

- Ne, jer prvo se ne bih ni pojavljivala. Morala bih i da se selim, ali nisam imala tu diskriminaciju, svi me poštuju. Nisam imala probleme sa komšijama i rodbinom. Bog mi je dao malo lepote, sreće i sreće u ljubavi. Red bi bio da me pogleda, dosta sam i ja patila. Imam i svog čoveka sad, volim ga najviše na svetu - kazala je Ana.

- Kojim delom života se najmanje ponosiš? - glasilo je pitanje.

- Nisam imala toliko turbulentan život, pa da kažem da se kajem. Ne kajem se ni za šta - pričala je zadrugarka.

