SVADBA OD 4 DANA IH KOŠTALA 150.000 €, PRAVILI JE U 2 DRŽAVE: Meni kod Đokovića bio vrhunski - 30 vrsta sušija, japansko pivo...

Đorđe Đoković i Saška Veselinov venčali su se u Beogradu u Crkvi Svetog Marka pre dve godine, a potom su mladenci i svatovi odleteli za Crnu Goru, gde je organizovana velika gala svadba.

Na crkvenom venčanju Đoletova braća Novak i Marko, kao i roditelji nisu skidali osmehe sa lica, a majku Dijanu su u jednom trenutku savladale emocije i zaplakala je dok ju je najuspešniji teniser svih vremena grlio. Mlada je blistala u raskošnoj beloj venčanici, koja je koštala oko 5.000 evra.

Posle crkvenog venčanja, mladenci sa oko 80 zvanica otišli su

- Gosti će u Crnoj Gori boraviti četiri dana, tokom kojih će biti organizovano nekoliko žurki. Za svaku od ovih zabava u pozivnici je naznačen i poseban dres-kod, koji će sve zvanice morati da ispoštuju. Među gostima će, pored članova porodice, biti prisutni i njihovi najbolji prijatelji i bliski saradnici. Sve će biti na vrhunskom nivou, od trpeze, na kojoj će biti specijaliteti iz svih kuhinja sveta, pića, pa do dobre muzike. Ova svadba će možda prevazići i Noletovu i Jeleninu - pričao je tad naš izvor.

Inače, noćenje u hotelu u kojem su oni rezervisali smeštaj za svoje zvanice za dve osobe za četiri dana, koliko će ostati, košta 3.300 evra, dok je cena povratne avionske karte oko 200 evra. Prostom računicom, dolazi se do iznosa od čak 150.000 evra i to samo za smeštaj i prevoz gostiju.

Naime, građansko venčanje su obavili na plaži, a posle ih je zabavljao Saša Kovačević. Mlada je zablistala u novoj i raskošnoj venčanici, dok mladoženja nije skidao osmeh sa lica. Nasuprot onoj na crkvenom venčanju, mlada se ovoga puta odlučila za belo-krem venčanicu golih ramena i izvezenim detaljima od čipke. Mlada je do matičara došla bosa i to stazom od hotela do plaže, koja je posuta belim laticama ruža. Tamo su ih čekale dve devojčice sa korpama latica cvenih ruža.

Nakon venčanja, mlada je na plaži bacila bidermajer, koji je uhvatila jedna od njenih bosonogih prijateljica.

Par je u martu 2023. dobio sina Aleksandra.

Pevale im same zvezde Sergej Ćetković, Željko Samardžić i Aleksandra Prijović dali su sve od sebe da naprave nezaboravnu žurku, pa su ih gosti horski pratili uz svaku pesmu. Prijovićeva se uvijala u uskoj toaleti dok je pevala svoje hitove, a atmosfera je bila uzavrela dok je nastupala.

Na meniju bilo 30 vrsta sušija Gosti su dan pre nego što su otišli u Herceg Novi poslali su meni s ponuđenim jelima, pa su birali između mesnog i ribljeg. Na licu mesta čekala ih je naručena hrana, ali i japanski meni koji je pripreman u tom trenutku. Bilo je 30 vrsta sušija, a pored domaćih i stranih vina, na svadbi se služilo čak i japansko pivo kojim su mnogi bili oduševljeni. 00:58 Vatromet iz mora na svadbi Đorđa i Saške Veselinov Tokom dnevne žurke na plaži i građanskog venčanja, svatovi su mogli rashlade i osveže i to ne sa običnom vodom, već vitaminskom u kojoj su se nalazili limun i limeta. Mesto u restoranu u kome su se provodili navodno, kako prenose mediji, košta 100 evra, pa su samo za dan platili 8.000 evra.

