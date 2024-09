ZVEZDA 90-IH DANAS SE BAVI PRODAJOM! Dača Dak opet na sceni: Od čega bih živeo da sam se bavio muzikom, kumovi iz Tap 011...

Damir Radoičić, poznatiji kao Dača Dak, bio je zvezda devedesetih. Počeo je kao plesač, a onda je osnovao grupu Dak, u kojoj je prva pevačica bila Ksenija Pajčin.

Odmah je nizao uspehe, a s dolaskom druge pevačice Danice Božović Coke svoju karijeru podigao je na viši nivo.

foto: Printscreen

Ipak, nakon objavljivanja poslednjeg, sedmog albuma 2003. godine, on donosi odluku da se povuče sa scene. Nakon što ga je ispromovisao, naredne 2004. godine Dača odlazi iz Srbije, u koju se vratio posle 18 godina.

Sada, 20 godina kasnije, odlučio je da se vrati muzici pesmom " U moje vreme".

U intervju za Kurir denser govori o ponovnoj želji za muzikom, ćerki, ali i poslu kojim se bavi svih ovih godina.

foto: Printscreen

Kako je došlo do odluke da se vratite na scenu?

- Postoje dva razloga. Jedan je što sam poželeo da imam duet sa ćerkom, a drugi je taj što su me zvali za veče devedesetih. Odskora postoje te žurke i, eto, poželeo sam da predstavim nešto novo.

Vaša ćerka je ženski vokal u pesmi?

- Ona učestvuje samo u razgovoru, a vokale je otpevala Nataša Guberinić.

Ima li ona želju da se bavi pevanjem?

- Ona je maloletna, tako da se neće pojavljivati u nijednoj varijanti. Uradili smo samo da imamo tu uspomenu.

foto: Printscreen

Niste menjali stil, ostali ste verni onome što ste i ranije prezentovali.

- Ko kaže da nisam menjao stil (smeh)? Svi su mi rekli da sam ostao u svom stilu. Ali to je moje, to sam ja. Muzički, tekstualno, sve to podseća na mene. Mada imam i neke druge ideje, ali o tome kad za to dođe vreme.

Da li su vam se javile kolege da vam čestitaju?

- Jesu, dosta njih. Moji kumovi Tap 011, Milan, koji je radio tekst. On je u mojoj karijeri radio polovinu tekstova. Doktor Igi se javio, Zorana, "tvinsovci", Fanki Dži, Husa Bit strit. Ta moja generacija, svi su se javili.

U novoj pesmi kritikujete današnje vreme. Da li ste konkretno mislili na nekoga ili ste samo opisali sadašnjost?

- U pesmi poredim vreme kakvo je bilo i kakvo je sada. Što se tiče muzike, nema bolje i loše, samo je vreme drugačije. Ja sam iz onog vremena pa mi je to i lepše. Klinci danas slušaju to što slušaju i to je okej. Svako ima svoje, ali mislim da starija generacija zaslužuje zabavnu muziku, koje, nažalost, imamo sve manje. Mislim da bi naša zabavna muzika trebalo da se probudi.

foto: Privatna Arhiva

Radite i nešto drugo što nema veze s muzikom. Čime se bavite?

- Naravno, pa od čega bih živeo 20 godina da se bavim muzikom. Ova pesma je nastala jer sam imao želju. Bavim se prodajom.

U inostranstvu ste živeli 18 godina, zašto ste se vratili?

- Vratio sam se zbog porodičnih, privatnih stvari. Tamo sam se bavio nekim drugim stvarima, nemaju veze s muzikom.

Da li ste možda poželeli tamo da se oprobate u muzici?

- Ne. Da pevam na engleskom, to mi ne zvuči prirodno.

Da li ste se pokajali što se stopirali muzičku karijeru?

- Ne postoji lepši posao od muzike. Nedostajalo mi je sve ovo. Tinjalo je to godinama, ali nekad te neke stvari odvedu na drugi put. Da li bih voleo da se bavim muzikom, voleo bih, ali ne znam kakvi su uslovi i da li je bavljenje muzikom nešto od čega može da se živi. Postoji elita pevača koja može dobro da živi, ali isto kao i u moje vreme, većina njih preživljava baveći se ovim poslom.

Mnoge zvezde devedesetih ulaze u rijaliti, da li biste i vi?

- Ne. Da me niko pogrešno ne shvati, ali mislim da je rijaliti za sadašnje vreme. Ja ne pripadam tom vremenu i mislim da se tu ne bih snašao.

foto: Printscreen

Da li ste se čuli s Cokom, jeste li joj ponudili saradnju?

- Nismo se dugo čuli ni videli. Koliko znam, živi neki svoj život i sve je u redu. Za ovu pesmu nisam imao u planu da je zovem, ali videćemo. Ja sam imao više pevačica. Ksenija, Danijela, Coka, ali ja nisam puno akcenta stavljao na pevačice, već na pesmu. Ksenija mi je bila prva pevačica. Počeli smo zajedno, bila je to dobra saradnja. Sa svim devojkama je bila super saradnja.

